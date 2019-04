Tizi Ouzou : Démantèlement de deux réseaux de trafic de drogue dure

Les services de la Sûreté de la daïra d’Ouaguenoun, une vingtaine de kilomètres au nord-est du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, ont démantelé au cours de la semaine dernière une association de malfaiteurs composée de cinq individus, dont un de nationalité marocaine, pour trafic de drogue dure, la cocaïne en l’occurrence, a indiqué hier le commissaire principal, Hakim Lezzam, dans une conférence de presse animée au siège de la Sûreté de daira d’Ouagnoune. Pas moins de 300 grammes de cocaïne ont été récupérés suite à cette opération menée suite à un renseignement faisant état de la circulation de cette drogue dure dans la région. 139,5 millions de centimes, revenus de la vente de cette drogue, deux véhicules de tourisme qui servaient à cette bande pour ses déplacements et le transport de cette marchandise prohibée ont été également saisis par les mêmes services. Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés au Parquet de Tigzirt pour les chefs d’inculpation de détention de drogue (Cocaïne) à des fins de commercialisation. Le fournisseur de cette bande qui a été identifié et reste toujours en fuite est activement recherché par les mêmes services, a-t-on indiqué de même source. Les forces de police de la Brigade de Recherche et d’Intervention relevant du service de wilaya de Police judiciaire ont par ailleurs réussi durant la même période à mettre hors d’état de nuire une bande de dealer composée de 4 individus dont 2 femmes.

Bel. Adrar