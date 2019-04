Journée mondiale de la santé : Quand les poumons sont malmenés par la pollution

Les études ne laissent plus de doute, aujourd'hui, sur la qualité du cadre de vie et son impact sur l'homme. C'est prouvé et attesté que la santé, ce n'est pas seulement une question d'immunité et d'anticorps ou encore d'un régime alimentaire, mais aussi d'environnement sain.

L'air que nous respirons tous les jours, permet, à notre santé de ne pas «filer un mauvais coton» et influe même sur notre espérance de vie. En effet, de plus en plus de spécialistes mettent en exergue les dangers de la pollution sur notre santé. Ils vont jusqu’à imputer certaines pathologies au fameux gaz carbonique qui nous suit comme notre ombre, en raison d’une conjugaison de plusieurs facteurs, allant de la croissance du parc automobile, au boom démographique, en passant par une industrie grandissante et l’absence de culture environnementale, à l’origine de l’accélération du phénomène de la dégradation de l’air, confirmée, quotidiennement dans les grandes villes, lesquelles deviennent carrément des réceptacles de ce genre de pollution et autres.

Les enjeux de la qualité de l’atmosphère ne sont plus à justifier, encore moins à révéler, avec les 15.000 litres d’air gorgés d’agents polluants qui transitent par nos poumons, tous les jours ayant des conséquences désastreuses sur ces derniers, mais aussi le cœur, le cerveau et le système hormonal, bref sur l’état général et la longévité d’une personne. Les émissions de substances chimiques dans l’air menacent, de nos jours, notre santé qui n’est plus ce qu’elle était il y a quelques années, il faut bien l’admettre et ce n’est point un concours de circonstances si l’on assiste au retour de maladies vaincues et d’autres liées étroitement à la qualité de l’environnement, lesquelles se déclarent, du coup par un dysfonctionnement pur et simple de nos organes. Le «tueur invisible», selon une étude, publiée en mars dernier, par la revue «European Heart Journal », tuent plus de 8 millions de personnes chaque année. La pollution tue plus que le tabac. Il est aisé d’arrêter de fumer, mais on ne peut certainement pas s’empêcher de respirer un air pollué.

1.000 décès causés par l’asthme/an

En Algérie, la pollution atmosphérique est présente dans les grandes villes et même la banlieue d’Alger et autres agglomérations, qui vivent ce cauchemar au quotidien.

Une étude de l’Université de Harvard, réalisée en 2018, va dans ce sens. Elle affirme que l’Algérie, se retrouve en tête des pays exposés à la menace des carences nutritionnelles, dues à ses cultures devenues, de plus en plus sensibles au CO2. Notre pays, selon la même étude a enregistré une variation de plus de 3%, en termes de taux d’émission de gaz de carbone.

Les spécialistes dans le domaine de l’environnement et les médecins tirent la sonnette d’alarme sur l’évolution des maladies respiratoires, de plus en plus fréquentes en raison du changement de la qualité de l’air que nous respirons. Les seuils des gaz toxiques, émis, dans l’atmosphère ne sont plus tolérés.

Au nord du pays, les particules dans l’air dépassent de loin les normes mondialement admises, avec des taux variant entre 16 et 25 microgrammes alors qu’elles ne devraient en aucun cas dépasser les 10 microgrammes.

Ces valeurs expliquent, on ne peut mieux, les complications des maladies respiratoires qui font annuellement 1.000 décès environ. Il faut souligner qu’actuellement, prés de 4% de la population algérienne citadine est asthmatique et près de 20%, finissent par devenir inévitablement des malades asthmatiques.

Rien qu’au niveau de la capitale, ce sont pas moins de 12% des habitants qui souffrent de cette pathologie, des statistiques qui renvoient à l’importance de renforcer les mécanismes et instruments législatifs pour diminuer l’évolution des maladies respiratoires dans les villes et ce, à l’heure où tout laisse à croire que l’espérance de vie a pris, partout dans le monde, un sacré coup, entraînant ainsi une perte de 147 millions d’années, de vie en bonne santé, en raison de la pollution atmosphérique.

Samia D.