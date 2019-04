Basilique Notre-Dame d’Afrique : Concert d’orgue et chant lyrique

Un concert d’orgue et chant lyrique a été animé, jeudi dernier à Alger par l’organiste et chef de choeur français, Christian Bacheley, et sa compatriote, la soprano, Estelle Béréau, en clôture d’un cycle de formation au chant et à l’orgue, devant un public nombreux et recueilli. La Basilique Notre-Dame d’Afrique, mettant habituellement à la disposition des artistes, l’acoustique parfaite de sa salle des prières, a accueilli cette fois-ci le "Concert du 2e master class chant et orgue" organisé par la Basilique, qu’une dizaine d’étudiants, entre soprano pour les voix féminines et ténors pour les celles masculines, encadrés par Christian Bacheley et Estelle Béréau, ont animé. Un programme en trois volets réunissant de grandes œuvres de célèbres compositeurs universels, a savamment été préparé, comprenant les parties, "Orgue", "Chant et piano" et le "Récital", que les encadreurs français ont présenté. Christian Bacheley, ouvrant le récital avec "Prélude et fugue en ut mineur" de J.S.Bach, a ensuite laissé s’exprimer Sarah Saidi, Hichem Chergui et Bilal Hamza, intervenant chacun en solo à l’orgue avec deux autres pièces de J.S.Bach, une, de J.F.Dandrieu et autant pour L.N. Clérambault.

Le public a ensuite pu apprécier, lors de la partie "Chant et piano" les voix étoffées de Nour El Houda Bourouina, Zine Elabidine Khiati, Aghilas Lazouk, Samia Temzi, Réda Fedjighal et Bilal Hamza, qui ont rendu sept pièces de célèbres compositeurs de musique classique dont, "Voi Che Sapeti (Noces de Figaro) de "W.A.Mozart, et "Avé Maria " de C.Gounod. Une pause d’un quart d’heure, durant laquelle les étudiants-stagiaires ont reçu leurs attestations, et le récital a repris de plus belle avec la dernière partie réservée au duo de formateurs, Christian Bacheley à l’orgue et au piano, et la soprano, Estelle Béréau, à la voix suave et cristalline au chant.

Durant près d’une heure et demie de temps, le public présent, observant un silence religieux dans des atmosphères solennelles, a savouré tous les moments du récital dans l’allégresse et la volupté, donnant du bon répondant aux artistes, les applaudissant très fort à l’issue de chaque pièce.

Né en 1955, Christian Bacheley, commence l’étude de l’orgue à Besançon (est de la France), avant d’être admis au Conservatoire de Lyon, où il se consacrera à l’orgue et au piano. Actuellement, il est directeur artistique du "Festival International d’Orgue d’Arbois" depuis sa création en 2000. Diplômée du CNSM de Paris (classe de Malcolm Walker), Estelle Béréau a étudié à la Royal Danish Academy de Copenhague (classe de Kirsten Bulh Muller).

Artiste complète, elle chante aussi bien les grands rôles du répertoire (Musetta, Pamina, Eurydice, Sophie) que la musique baroque (Belinda, Vagaus ). Organisé par la Basilique Notre Dame d’Afrique, le spectacle "Concert d’orgue et Chant lyrique" a été programmé pour une représentation unique, dans le cadre, selon un responsable de la Basilique, du "programme régulier, initié par l'église".