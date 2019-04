Présentation du texte Androïde mío, de Paloma Pedrero : Maux de couples

Le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA) a abrité, dans la soirée de mercredi dernier, une présentation dramatique du texte Androïde mío (mon Androïde), de la dramaturge espagnole Paloma Pedrero. Cette présentation, en version originale, traduite vers le français par Souhila Babouche et Samira Boumaza, a été assurée par les élèves de l’Institut Cervantès d’Alger et les comédiens du TNA, en présence de son auteure et du directeur de l’Institut, M. Antonio Gil de Carrasco.

Cette rencontre artistique d’une heure et demie, qui plaide pour le droit de la femme à l’égalité avec l’homme, d’envergure internationale, qui a été organisée dans la prestigieuse salle du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi est une initiative de l’ambassade d’Espagne et l’Institut Cervantès d’Alger, a été présentée devant un public timidement présent. «Mon Androïde», ce texte est placé directement, de manière simple et ludique, sur le chapitre de la comédie. Dès le début, à la veille du nouvel an solitaire du protagoniste, nous reconnaissons les mèches de la comédie de situation, et lorsque le déclencheur arrive, il ne fait aucun doute que nous sommes invités à jouer et à nous amuser. L’intrigue se développe autour d'idées de plus en plus complexes, suscitant une réflexion sur l’amour, la déception, le sentiment d'abandon dans le couple, puis offrant une torsion qui change com plètement les règles du jeu. Encadrées par le comédien et metteur en scène, Belgacem Amar Mohamed, les personnages ont été incarnés par Chourouk Amrani (narratrice), Amir Amichi (David), Kaouter Belaoudmou (Alicia), Noudjoud Selma (la cocote minute, puis Alicia 2). Dans un décor basique (salon et table) installé au milieu de la scène, "Mon androïde" est une tragédie sociale qui met en avant les problèmes d’un couple et la technologie qui a envahi les foyers investi par toutes sortes de machines et appareils domestiques, contraignant la femme, en premier, à s’y adapter. Après avoir mis fin à sa carrière professionnelle pour se consacrer à l’éducation de ses enfants, Alicia est une femme qui vit des difficultés financières aggravant le peu d’attention de son mari, David. Ce dernier, se rendant compte de la détresse de son épouse, va simuler le rôle d’un androïde (robot à la forme humaine) censé l’aider dans ses tâches ménagères. De fil en aiguille, l’androïde, manifestant des émotions humaines va devenir le confident d’Alicia. Il y a lieu de noter, par ailleurs, que Paloma Pedrero, née en 1957 à Madrid, est une actrice, scénariste, réalisatrice, auteure de théâtre et professeure de théâtre espagnole. Elle est également l’auteure de scénario de films, de poèmes, de récits, d'essais et de nombreuses éditions critiques. Elle collabore en tant que chroniqueuse dans différents médias (Diario 16, El Mundo, ABC, La Razón, Yo Dona, etc.) et est l’une des figures dramatiques espagnoles les plus étudiées et représentées à l’échelle internationale.

Sihem Oubraham