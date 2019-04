Rencontre avec Ahmed Fodhil Chérif : Un parcours au service de l’école

Si le monde éditorial en Algérie est somptueux dans certains domaines, comme la littérature et le livre scolaire,les études anthropologiques et sociales font défaut, notamment les ouvrages de la psychologie de l’enfant et de l’élève.

Après une longue carrière passée au service de l’enseignement en sa qualité d’enseignant, directeur d’école, inspecteur de l’Éducation nationale et personnage engagé dans la société civile, Ahmed Fodhil Chérif vient de publier en langue arabe chez Dar el houda Théories radieuses sur l’enseignement et l’éducation, un intéressant ouvrage sur l’étude de la psychologie de l’élève dans le milieu scolaire, que chaque enseignant doit avoir dans la bibliothèque.

Rencontré mercredi dernier lors d’une conférence organisée par l’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger à la bibliothèque multimédia Bachir Mentouri, Ahmed Fodhil Chérif a souligné que la psychologie demeure le maillon faible de la formation de nos universitaires, notamment dans les domaines de l’éducation et l’enseignement, qui demande une attention majeure et sérieuse. « J’ai remarqué que les diplômés de l’université des écoles d’enseignements sont supers bons sur les plans académique et technique, cependant, il manque gravement de connaissances et de formations psychologiques pour pouvoir exercer leurs sacerdoces en comprenant tous les enfants de leur classe. J’ai donc décidé d’apporter ma contribution en reposant sur mon expérience personnelle pour aider nos jeunes enseignants à bâtir de solides socles de savoir et d’éducation pour les générations futures », a-t-il noté. Face à l’obligation de se mettre à la place de l’élève et le suivre dans les circonstances les plus difficiles, l’auteur s’attarde dans son ouvrage sur la psychologie de l’adolescent, qui selon lui, est l’étape la plus importante dans le suivi du processus scolaire. « Chaque enseignant doit impérativement maîtriser la psychologie de l’adolescent pour mieux le suivre à l’école. Tous les adolescents passent des moments difficiles pendant lesquelles l’élève devient têtu, turbulent et révolté. Il est important de suivre nos enfants pendant cette période difficile », a-t-il relevé.

Né en 1947 à Fouka dans la wilaya de Tipaza, Ahmed Fodhil Chérif est auteur et poète et ancien enseignant et inspecteur de l’enseignement. Il compte dans sa bibliographie plusieurs ouvrages Rabie el hayate wa rouh el mounasabat, Fi riadh el adab chaabi djazairi et Tourath el ajdad ala lissan el ahfad, des ouvrages de poésie et de patrimoine populaire littéraire. Il a également participé à plusieurs études académiques sur l’enseignement et l’éducation.

Kader Bentounès