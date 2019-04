Classes d’examen : La course AUX cours particuliers

À l’approche des périodes d’examen de fin d’année scolaire (BAC, BEM et 6e), la cadence des révisions s’accélère et les élèves ont de plus en plus recours aux cours particuliers. Le phénomène prend des proportions telles que les parents doivent faire de gros sacrifices au vu des tarifs exorbitants pratiqués par quelques enseignants.

Il n y a qu’a observer ces adolescents sortir de chez eux les week-end avec leurs cartables sur le dos pour comprendre que ce sont des « clients » des cours particuliers. Les jours de repos, les fins d’après-midi et même quelques fois les soirées sont réservées à ces cours de soutien depuis la grève observée par les enseignants lors du deuxième trimestre de cette année scolaire, surtout à l’approche des examens de fin d’année.

Ces cours payant se développent de plus en plus et concernent même les enfants scolarisés dans le cycle primaire, et ce malgré l’instruction ministérielle interdisant cette pratique.

Cours particuliers à domicile ou cours intensifs en groupe en cette période cruciale, deux méthodes complémentaires qui permettent à nos élèves de travailler les matières dispensées en profondeur.

Les parents d’élèves, n’ont pas le choix et vivent au rythme du marché très lucratif des révisions. Ils sont très nombreux à avoir recours à ces cours coûteux, mais sont-ils vraiment efficaces ?

Il faut savoir que les tarifs de ces cours de soutien ont considérablement augmenté puisqu’ils varient actuellement entre 3.000 et 5.000 dinars par mois pour une seule matière. Un véritable business quand on sait que quelquefois ce sont leurs propres enseignants, ceux-là mêmes qui proposent ces cours à leur élèves en dehors des horaires de classe. « Il n’est pas évident de suivre individuellement les élèves quand on compte plus de 42 enfants par classe je préfère donc aider certains de mes élèves plus sereinement et plus à l’aise » nous dira une enseignante qui rejette catégoriquement les allégations qui font d’elle une opportuniste intéressée juste par l’argent. « Je prends très au sérieux ces cours supplémentaires et presque tous mes élèves qui sont inscrits réussissent à avoir de très bons résultats ».

Pour certains parents, l’inscription de leur progéniture à des cours particuliers obéit à d’autres considérations. En effet, beaucoup de parents veulent tout simplement soustraire leurs enfants à la rue en s’arrangeant pour qu’ils y passent le moins de temps possible, et d’autres, nombreux aussi, qui ne font pas confiance au système éducatif, notamment à cause des grèves à répétition. «Mon fils qui est en classe d’examen n’a pratiquement pas eu classe et ce, à cause de toutes ces grèves et ces contestations qui ne veulent pas finir j’étais bien obligé de l’accompagner avec des cours de soutien ! » nous dira ce père inquiet de voir son fils échouer à son examen de passage au cycle secondaire.

Une mode bien établie parmi les candidats

Selon la majorité des parents, ces cours « informels « sont dispensés, pour pallier des difficultés scolaires que rencontre leur progéniture à l’école, ou seulement pour la préparation des examens notamment celui du baccalauréat. Ou tout simplement pour améliorer leur performance scolaire pour les autres niveaux scolaires.

Un nombre important d'élèves des différents établissements scolaires d'Alger toutes filières confondues ont mis en avant l'importance de ces cours de soutien soulignant que « la charge » des programmes scolaires, ne favorisent pas une bonne assimilation des contenus.

En fin de journée ou durant les week-ends, deux à trois fois par semaine, des enseignants donnent des séances de rattrapage payantes aux élèves intéressés, afin de les aider à se perfectionner en prévision des examens de fin d'année. Pour cela, le pédagogue loue un garage ou une cave en ville où il officie clandestinement. Ce phénomène, qui passe aujourd'hui pour une mode bien établie parmi les lycéens et les collégiens, dure depuis une vingtaine d’années.

En 2015 un groupe de travail, a été installé au ministère de tutelle afin de dégager des solutions pragmatiques et mettre fin à ce phénomène et à cette pratique , qui a touché tous les cycles de l’enseignement, et qui, selon les responsables du secteur « influe négativement sur l'égalité des chances entre les élèves et porte atteinte aux principes de l’Algérien en matière d’éducation, de savoir et d’obligation de la gratuité de l’enseignement ». Ce groupe de travail devait définir des mesures à prendre à court et moyen terme

En attendant les élèves et leurs parents continuent à recourir à cette pratique plus que jamais. Entre un volume horaire consistant et un programme jugé trop «varié», même par les enseignants, la seule échappatoire pour assurer un cursus réussi est sans conteste le recours aux cours de soutien, dispensés hors des écoles. C'est la seule solution qui puisse garantir un passage en classe supérieure, notamment dans les deux paliers scolaires, estiment des parents d'élèves.

R. S.