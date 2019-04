vacances de printemps : La reprise demain

Quelque 8 millions d’élèves des différents paliers scolaires rejoindront, demain, les bancs de l’école, pour entamer le troisième et dernier

trimestre le plus court de l’année, après une période de vacances de deux semaines.

Ce dernier trimestre que les élèves entameront demain est, à priori, le plus court de l’année scolaire. Dès la première sonnette de cloche, les enseignants auront la presque impossible tâche de clôturer les programmes avant la période d’examens. Les élèves trois classes d’examen à savoir la sixième (6e), le brevet d’enseignement moyen (BEF) et le baccalauréat (BAC) seront contraints aux cours de soutien et aux charrettes pour espérer être fin prêts pour les épreuves de fin d’année. Les autres survoleront le reste du programme tant bien que mal, les compositions seront cependant à la hauteur de leur niveau…

Au cours de cette quinzaine de jours de repos de nombreux élèves de classes d’examen ont préféré sacrifié les vacances de printemps en rejoignant les bancs des classes dans le seul but de rattraper les retards des cours causés par la grève, avancer dans leurs cours afin de mieux se préparer pour les examens finaux.

Pour se faire, plusieurs lycées et collèges ont ouverts leurs portes durant cette période, en vue de dispenser des cours de rattrapage par leurs enseignants aux élèves pour les aider à se préparer pour les examens du baccalauréat et du brevet d’enseignement moyen. Saisissant donc cette opportunité, de nombreux élèves ont préféré sacrifier leurs journées de vacances .

Par ailleurs, différents établissements scolaires sont restés ouverts pour accueillir les lycéens désireux de faire une révision individuelle ou collective en leur facilitant l'accès aux équipements technologiques disponibles.

Mieux encore, des enseignants de certains lycées se sont engagés, durant cette période, à prodiguer des cours de soutien, et ce, pour aider et accompagner ces élèves dans leurs révisions.

C’est le cas de Riad, Djamel et Fateh qui préfèrent procéder à des révisions en groupe en vue de rattraper le retard dans certaines matières et avancer dans le programme. Pour eux, la présence d’un enseignant pour aider les élèves dans les révisions leur permet de bien avancer dans le programme, d’autant plus qu’ils n’ont pas les moyens pour se payer des cours de soutien, jugés trop onéreux donc non accessibles à tout le monde.

Ils ont donc saisi l’occasion pour aborder le planning de travail établi au préalable. Ces candidats au Bac (filières maths techniques) se sont basés sur les matières à haut coefficient, en s’entraînant sur d’anciens sujets.

Il faut signaler que les 15 jours de vacances sont aussi, une occasion pour les élèves des autres paliers scolaires de se reposer et se

« rafraîchir » la mémoire en adoptant un bon rythme de travail pour attaquer le troisième trimestre avec des bases solides.

Profitant de la clémence du beau temps, les parents ont offert à leurs enfants, en guise de récompense pour leurs efforts, des sorties dans les espaces de détente et de distraction. Une récompense tellement méritée, après un trimestre de labeur, notamment pour ceux qui se sont donnés beaucoup de mal pour obtenir de bonnes notes.

Au cours des vacances, les élèves ont pu se reposer et se ressourcer, et bien évidemment se lancer dans les révisions afin de rattraper le retard ou avancer dans le programme.

R. S.