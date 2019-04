Décès de l'artiste peintre Noureddine Ferroukhi : Une grande figure

L'artiste plasticien Noureddine Ferroukhi, figure de la peinture algérienne et de la formation à l'école des Beaux-Arts, est décédé hier matin à Marseille à l'âge de 60 ans, a-t-on appris auprès de son entourage. Né en 1959, Noureddine Ferroukhi compte à son actif de nombreuses expositions collectives en Algérie, en Europe et dans d’autres pays du Maghreb ainsi que cinq expositions personnelles depuis 1986. Le défunt avait enseigné pendant de longues années à l'école supérieure des Beaux-Arts. En 2001, il avait fondé avec d’autres plasticiens algériens, dont Karim Sergoua, Zoubir Hellal ou encore Ammar Bouras le groupe Essabaghine qui plaidait pour le renouveau de l’art algérien et l’indépendance des artistes. En 2016 Noureddine Ferroukhi avait dévoilé sa dernière exposition individuelle, "Brin d’amour", revisitant avec un œil neuf les mythes et traditions amoureux du Maghreb et de la Méditerranée. En 2018, quelques-unes de ces œuvres ont également participé à l'exposition collective "La peinture algérienne dans sa diversité", organisée à Paris par la galerie d'art El Yasmine qui a également exposé les toiles du défunt lors du "Printemps des arts".