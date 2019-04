Produits pharmaceutiques : Libérer les programmes d’importation

La libération des programmes prévisionnels d’importation des produits pharmaceutiques pour l’exercice 2019 a été finalisée «dans des délais plus avancées» comparés aux délais de libération des programmes prévisionnels d’importation des exercices précédents, rappelle le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. «Les services compétents du ministère suivent la situation du marché national du médicament à travers, notamment, la cellule de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques regroupant les représentants des différents opérateurs : importateurs, producteurs, distributeurs, et représentants du syndicat national des pharmaciens d’officine, déjà réuni en 2019 et qui se réunira à nouveau dans les prochains jours pour une nouvelle évaluation de la situation et, le cas échéant, la prise de mesures appropriées», ajoute la même source.