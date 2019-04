Dans la lucarne : Le Real voit « grand »

Les clubs qui remportent énormément de trophées restent pour le moins « immortels ». C'est-à-dire que malgré leur baisse de forme au cours de leurs parcours, ils finiront toujours par revenir au devant de la scène et ce pour montrer qu’ils restent comme ils ont toujours été. Le Real de Di Stéfano, Koppa, Ginto, Michel, Sanchis, Saramania, Juanito, Butragueno, Sanchez, Raul, Nestelroy, Zidane, Karembeu, Ronaldo, le Brésilien et le Portugais, Zidane et les autres ne peuvent « mourir ». Comme le « sphinx», ils renaîtront toujours de leurs cendres. C’est un peu la situation qui est le vécu quotidien des férus de ce club galactique, hors du commun. C’est vrai que ce club, qui est la fierté de la ville de Madrid, n’est pas au mieux de sa forme et de ses performances. Il faut aussi admettre que ce qu’il avait réussi depuis l’année 2014 est certainement unique dans le football européen. En effet, il avait remporté en cinq ans quatre ligues des champions. Une «perf » qui éclipse ce que les autres clubs avaient fait à l’instar du Barça, le Bayern de Munich, la Juventus ou Manchesrer United pour ne citer que ces clubs mondialement connus. Après une telle performance, les envies et les motivations ne sont plus les mêmes. Les forces s’étiolent et les efforts ne sont plus soutenus. De plus, lorsque vous rater la « Copa d’El Rey », la Ligue des champions et même la Ligua espagnole, les cœurs ne sont plus aussi « chauds ». Ils ne battent plus comme avant. Ils auront, peut-être, d’autres sensations, surtout que certains de vos « cadres » voudront changer d’air. C’est la vie et personne n’y peut rien. Cristiano et Zidane sont partis et le Real comme « Samson sans cheveux » n’a plus la même force ou prestance. Zidane est revenu à la « maison Madrid » qui n’était plus la même sur tous les plans. La Ligue espagnole a même perdu de sa valeur. Messi, sans la concurrence de Cristiano est, au fond, redevenu un autre joueur presque sans concurrents. Zidane qui n’arrive que difficilement à motiver ses joueurs dira : « Il n’est pas facile de remotiver les joueurs lorsqu’ils ont tout perdu durant la présente saison. Il faudra désormais penser à reconstruire l’avenir ». Les propos proférés par Zidane sont censés car le Real est à reconstruire ou presque lors de la prochaine saison 2019/2020. Il va se renforcer comme jamais, eu égard au « faramineux budget » que le président du club, Florentino Perez, va rassembler (plus de 400 000 d’euros) en vue d’acheter î les « stars ciblées». Une bonne brochette de joueurs qui dominent sur le plan européen pourrait venir au Real Madrid. Elles sont connues d’ailleurs comme Mpappe, Hazard, Kane et bien d’autres joueurs évoluant au Brésil, d’Allemagne et même de Hollande. A vrai dire Zidane a reçu « carte blanche» pour ramener les renforts souhaités dans les trois compartiments de jeu afin d’augmenter la « force de frappe » du Real en attaque, mais aussi « l’agressivité» au niveau du milieu et surtout de la défense où il y a des « manques» flagrants ». Il est certain qu’il ne va pas provoquer un chamboulement radical, mais le « délestage » n’est pas à exclure. Le Real de la saison qui pointe à l’horizon ne sera pas à la portée du premier venu. C’est presque une certitude !

Hamid Gharbi