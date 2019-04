USMA 2 – CRB 3 : Super Chabab

Le CR Belouizdad a réalisé, hier soir au stade Omar-Hamadi, un grand pas vers le maintien, en arrachant une très importante victoire face au leader, l’USM Alger, sur le score de trois buts à deux. Les gradins étaient pleins à craquer et le public présent a assisté à un super derby algérois, qui a tenu toutes ses promesses.

Il y avait du jeu, de l’engagement physique, de belles actions offensives de part et d’autre, des buts, du suspense, de la combativité et une détermination sans faille des joueurs des deux équipes.

Le Chabab a su frapper à trois reprises en première période, grâce à l’excellent attaquant international olympique Bechou, auteur d’un doublé (17’ et 40’), et à un Saâyoud en forme, qui a marqué sur un penalty justement accordé par l’arbitre Mial, suite au fauchage de Bechou dans la surface de réparation adverse (29’).

Les Usmistes ont certes bien joué et mouillé le maillot, avec à la clé deux jolis buts inscrits par respectivement Zouar (31’) et Meziane (59’). Toutefois, ils n’ont pu avoir raison d’un onze belouizdadi déterminé et bien présent dans ce match. Le CRB, qui joue sa survie en Ligue 1, s’est déplacé au stade Bologhine pour rentrer à la maison avec les trois points de la victoire, et c’est ce qu’il a eu. L’USMA, qui reste leader, se met en danger, ces derniers temps, avec des résultats en dents de scie, qui font craindre à ses inconditionnels la perte du titre de champion, cette saison, qui paraissait pourtant presque acquis à un certain moment. Les Rouge et Noir marquent le pas, et cela pourrait leur coûter cher au final, même s’ils demeurent leaders. Bravo aux deux équipes pour le super match qu’elles nous ont offert.

Mohamed-Amine Azzouz