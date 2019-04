CA Bordj Bou-Arréridj – Paradou AC : Les pacistes ambitieux

En clôture de la 25e journée, le Chabab Ahly de Bordj Bou-Arréridj sera hôte, cet après-midi à 18h, de la formation de l’Athlétic Club de Paradou. Une rencontre entre deux teams aux destins diamétralement opposés, qui promet.

Les protégés du coach Dziri, en quête de points pour assurer leur maintien parmi l’élite, joueront forcement pour la gagne. Un faux pas at home pourrait sérieusement compromettre leurs chances survie en Ligue-Une. Une mission pas aussi simple qu’elle n’en à l’air, puisque le CABBA sera confronté à la redoutable équipe du PAC, invaincue depuis la 16e journée.

En cas de succès, les poulains du technicien portugais, Chalo, qui comptent un match en moins, chiperont la place de dauphin à la JSK et relaceront sérieusement la course au titre.

Lors d’une déclaration à la presse, la veille du match, l’entraîneur des Criquets n’a pas manqué d’exprimer son mécontentement concernant la programmation. « Franchement, ce n’est pas évident de préparer l’équipe avec cette programmation.

En jouant un match de championnat toutes les deux semaines l’équipe ne peut pas conserver sa dynamique et encore moins sa forme physique intacte.

De plus cette rencontre à été décalée de 48 heures à la toute dernière minute. Comment voulez vous que le staff technique organise son travail et sa préparation avec une telle programmation. Pour ce qui est du match face au PAC, je ne vous cache pas qu’il s’annonce difficile. Nous allons être confronté à un adversaire, fraichement éliminé de la coupe, qui va tout faire pour jouer le titre. Le Paradou est l’une des meilleures équipes du championnat.

Le titre est à la portée de cette jeune formation qui pratique un football moderne», a indiqué Dziri. Coté PAC, on affiche beaucoup d’optimisme, malgré l’élimination surprise en coupe. « L’élimination en coupe d’Algérie ne remet nullement en question notre volonté de jouer le titre. Ça sera un tout autre match. Nous irons à Bordj-Bou-Arreridj pour ramener les trois points de la rencontre. Même si on sait parfaitement que notre mission sera délicate face à un adversaire qui n’a pas encore assuré son maintien. On abordera cette partie avec un esprit de conquérant. Je reste confiant. Nous avons de sérieux arguments à faire valoir. De toute manière, on jouera tous les matchs de championnat qui restent avec la même motivation», a déclaré l’entraîneur adjoint, Abdelkrim Saber.

Rédha M.