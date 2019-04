Cyclisme : Plus de 90 coureurs au premier tour national

Plus de 90 coureurs des catégories séniors et juniors, issus de 30 wilayas du pays, ont pris part au premier Tour national cyclisme, lancé mardi dernier à Mila. Organisée par la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) en coordination avec la ligue constantinoise de cyclisme (LCC), cette compétition de trois jours consécutifs, se déroulera en trois étapes, a indiqué le directeur de ce tour, Hassan Nakak, notant que "la première phase a vu la participation de 64 cyclistes représentant 13 clubs, dont 4 cyclistes ayant représenté l'Algérie au Championnat d'Afrique organisé en Ethiopie à la mi-mars dernier".

Les participants à la première étape, qui ont parcouru une distance de 125 km, en partant de la place des martyrs (Ain Sayah) de la ville de Mila, ont traversé neuf communes, principalement du Sud de la wilaya, avant de revenir au point de départ. Cette première manche a été totalement dominée par les coureurs du groupement sportif des pétroliers (GS Pétroliers), à savoir Abderaouf Benkaiou, Abdelah Benyoucef et Azzedine Laâgab qui ont remporté respectivement les trois premières places du classement.

La même équipe est parvenue également à arracher la première et la deuxième place du classement chez les juniors, grâce à une belle prestation des coureurs Ayoub Sahiri et Seddik Benganif, alors que la troisième place est revenue au cycliste Haythème Kouari du CV Sidi Bel Abbes.

La deuxième étape de ce tour, prévue pour mardi, aura lieu dans un circuit fermé de 84 km qui sera tracé dans la ville de Mila, selon les organisateurs de cet évènement qui ont assuré que la troisième phase sera organisée dans un parcours de 148 km, où les cyclistes traverseront, en partant de la ville de Mila, neuf communes du Nord de la wilaya, principalement montagneuses, avant de revenir au point de départ.

Selon le directeur de ce tour, la région de Mila est dotée de pistes cyclables "appropriées techniquement" pour abriter de tels évènements sportifs nationaux, notant que la wilaya de Mila avait accueilli en 2016 le Tour d'Algérie cyclisme.