Ligue 2 (26e journée) : Batailles pour l’accession

La Ligue 2 reprend ses droits, avec le déroulement de la 26e journée, cet après-midi. Elle nous propose des matches très importants, que ce soit pour les équipes qui jouent l’accession ou pour celles qui luttent pour le maintien.

De chaudes affiches qui ne manqueront pas de tenir en haleine les supporters des formations en question et qui risquent de se jouer sous haute tension. Espérons seulement que cela ne dépassera pas les limites du fair-play, parce qu’avant tout, ce n’est que du sport et ce n’est pas la fin du monde. Le NC Magra, leader du championnat, aura fort à faire face à l’ASM Oran qui joue sa survie. L’ASO Chlef autre prétendant à la montée en Ligue-1 recevra l’USM Harrach qui n’est pas encore tirée d’affaire et qui risque à défaut d’engranger un maximum de points dans les rencontres à venir, une rétrogradation en DNA qui fera beaucoup de mal au club. Les Chélifiens ne sont pas disposés à lui faire de cadeau. Le WA Tlemcen qui se bat lui aussi pour retrouver l’élite du football national effectuera un périlleux déplacement à Annaba ou il n’est généralement pas facile de s’imposer face aux Tuniques rouges. Seulement, la motivation sera du côté des Tlemceniens, au vu de l’importance de cette confrontation pour eux, alors que les Annabis, ne sont concernés ni par l’accession ni par la relégation. Le RC Kouba qui lutte pour sauver sa place en Ligue-2 accueillera le RC Relizane qui espère accrocher une place sur le podium. Pour dire que ça se jouera à couteaux tirés au stade Benhaddad. La rencontre US Biskra-ES Mostaganem est aussi à suivre avec intérêt, notamment pour les Biskris qui ne lâchent pas prise pour l’accession. La victoire est pour eux impérative s’ils veulent rester en course pour la montée en Ligue-1. Les Mostaganémois pour leur part, veulent terminer la saison sur de bonnes notes. Le MC El-Eulma pour sa part, ne compte surtout pas rentrer bredouille à la maison de son déplacement à Boussaâda. L’ABS qui jouera le reste de la saison pour du beurre, tient à préserver l’éthique sportive. C’est pourquoi, elle constituera un sérieux adversaire pour Babya. Cela s’annonce chaud. MC Saida-JSM Béjaià n’aura d’importance que pour les Saïdis qui tiennent à assurer mathématiquement leur maintien. Leurs homologues béjaouis joueront sans pression car se trouvant dans le ventre mou du classement. Enfin, le match USM Blida-JSM Skikda est sans enjeu. Les Blidéens ont déjà rétrogradé en DNA, alors que les Skikdis sont déjà en vacances.

Mohamed-Amine Azzouz



Programme aujourd’hui à 16h :



ASO – USMH

USMB – JSMS

MCS – JSMB

ASMO – NCM

USB – ESM

ABS – MCEE

RCK– RCR

USMA -WAT