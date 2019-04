Grand angle : Imposer la solution

Il est difficile de mettre en doute la volonté du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres de vouloir trouver une solution définitive au conflit du Sahara occidental. Il ne peut en être autrement pour celui qui, dès son entrée en fonction comme secrétaire général, a appelé le monde à faire de la paix «notre priorité absolue». Sur la base de ce souhait, il ne manquera pas alors de fixer les priorités de son mandat. L’une d’elle consistait à relancer les négociations à l’arrêt, entre le Maroc et le front Polisario. Sa décision annoncée le 16 août 2017 de nommer un nouvel envoyé personnel pour le Sahara occidental, en la personne de Horst Köhler, a été perçue comme la traduction de cette volonté de vouloir mettre un terme à un «conflit qui n’a que trop duré . Mais si le SG espérait trouver chez les parties en conflit une ouïe attentive, il se rendra vite compte et son envoyé personnel aura eu tout le loisir de le confirmer depuis qu’il a pris en charge le dossier, que sa volonté affichée trouvera sur son chemin un obstacle qui a pour nom «Maroc». L’intransigeance de Rabat et son obstination à refuser de se rendre à l’évidence en acceptant la seule solution viable, à savoir l’organisation d’un référendum d’autodétermination, est la cause du blocage et de l’échec des tables rondes organisées par M. Kohler. Un échec qui met l’ONU dans une position délicate d’autant qu’elle se doit d’argumenter le pourquoi de sa demande de renouveler le mandat de la Minusro qui arrive à échéance fin avril courant. Impuissant (?) face à la position du Maroc qui compte sur le soutien inconditionnel de la France, Antonio Guterres en est réduit à appeler les parties au conflit au Sahara occidental à «des gestes pour progresser vers une solution qui est possible», dans un rapport transmis lundi dernier au Conseil de sécurité. Les Sahraouis, eux, ont toujours affirmé qu’ils n’accepteront rien de moins que « le droit légal à l’autodétermination et à l’indépendance ». Pour le Secrétaire général de l’ONU, la solution « doit permettre d'aboutir à une auto-détermination de la population du Sahara Occidental ». Mais pour son envoyé personnel, et sur la base de ce qu’il a constaté au cours notamment de la deuxième table organisée fin mars

«personne ne devrait s'attendre à un résultat rapide». Le troisième rendez-vous attendu avant l'été réussira-t-il à faire avancer le dossier vers la solution préconisée par l’ONU ? Rien n’est sûr tant que le Maroc s’en tiendra à sa position. Et c’est pourquoi l’ONU ne devrait pas se contenter de son rôle de médiateur. Elle se doit d’obliger les parties à accepter sa solution car à force d’attendre des « gestes » qui ne viennent pas, le conflit est parti pour durer 40 ans de plus.

Nadia K.