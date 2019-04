Turquie : Mauvaise passe pour Erdogan

Le président Erdogan semble traverser en ce moment une mauvaise passe dans sa carrière politique. L’homme fort de Turquie qui vient d’essuyer un sérieux revers lors des municipales, en perdant Istanbul son berceau électoral, au profit de l’opposition qui a aussi fait main basse selon des résultats partiels sur Ankara la Capitale.

Toujours d'après les résultats partiels, l'AKP a perdu trois métropoles à l'opposition, dont Ankara, Istanbul et Antalya (sud), des villes qui représentent un budget considérable.

Si ces résultats se confirment, l'AKP dirigera désormais 15 métropoles, contre 18 auparavant, et le Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate) 11, contre six actuellement. Ces scores vont certainement enhardir l'opposition, puisqu'elle a maintenant une formule gagnante pour défier M. Erdogan et son parti dans les futures élections.

Au volet international, les choses ne semblent pas aller au mieux non plus. Washington a de nouveau sommé Ankara de choisir entre le système antimissiles russe S-400 et les avions de chasse américains F-35. Mais cette fois, les Américains sont allés plus loin en suspendant la livraison d'équipements à la Turquie. "En attendant une décision sans équivoque de la Turquie qui doit renoncer aux livraisons du système S-400, les livraisons et activités associées à la mise en place des capacités opérationnelles des F-35 de la Turquie ont été suspendues", a déclaré un responsable du Pentagone. "Notre dialogue avec la Turquie sur cette question importante se poursuit", a-t-il ajouté.

Le gouvernement turc a signé un accord avec la Russie pour acheter les S-400, dont la livraison devrait commencer cet été. Mais cette commande empoisonne depuis des mois les relations entre Ankara et Washington, alliés au sein de l'Otan, - et ce regain de tensions intervient à la veille d'une réunion ministérielle dans la capitale américaine pour célébrer les 70 ans de l'Otan.

Les Etats-Unis affirment que ce dispositif russe de défenses antimissiles et antiaériennes, ultra sophistiqué, n'est pas compatible avec les équipements de l'Otan.

Ils craignent également qu'il ne perce les secrets technologiques de l'avion militaire américain de dernier cri F-35, que la Turquie a également entrepris d'acheter. Que fera le Président Erdogan ? Un dilemme au choix kafkaïen. D’autant que le gouvernement turc a jusqu'ici refusé de faire machine arrière, considérant les S-400 nécessaires pour défendre ses frontières.

Annuler le contrat avec Moscou, c’est se mettre à dos un partenaire stratégique en Syrie, en des représailles économiques russes alors que le pays affronte sa première récession en dix ans, ce qui lui a valu le revers électorale

M. T.