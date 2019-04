Loi régissant l’assurance Takaful : Promulgation d’ici fin 2019

La loi régissant «Takaful» devrait être promulguée «d'ici fin 2019», a indiqué le P-dg de la Société algérienne d’assurance (SAA), précisant que «les textes de loi sont en cours de préparation». Composante de l'écosystème financier islamique, cette assurance, différente de celle dite classique, figure aux yeux de Nacer Saïs parmi les «enjeux majeurs» qu’avaient fixés les sociétés d’assurances et de réassurance en Algérie, et voit en elle un «secteur stratégique d’accompagner la transition économique nationale».

Par enjeux, le premier responsable de la SAA désigne la digitalisation comme levier de croissance, notamment la vente en ligne, l’amélioration de la chaîne de valeur et l’amélioration de la relation avec la clientèle et le développement de nouvelles prestations. S’ajoute l'assouplissement des dispositifs de l’assurance contre les catastrophes naturelles (CAT-NAT), l'ouverture de guichets d’assurance au niveau des banques, ainsi que la promotion de l’assurance vie. Notons que cet aboutissement, pour le moins salutaire, a été un long chemin qu’ont parcouru les différents intervenants dans le domaine.

L’assurance Takaful compte, également, s’ériger en cette année 2019 en une solution salvatrice pour la communauté musulmane issue, entre autres, de l’Algérie. Le rapatriement des corps et le financement des obsèques ne figureront plus au chapitre des casse-têtes. Un nouveau produit, dénommé Sakina Takaful, sera lancé en 2019 par le cabinet Saafi, conseiller en investissements financiers. Joint par El Moudjahid, M. Ezzedine Ghlamallah, premier responsable du cabinet, précise que ce produit sera «le premier en Europe», soulignant que les choses vont bon train et la certification Charia’tique est confiée au prestigieux institut malaisien ISRA. Toute prescription de ce nouveau produit impose que la personne décédée soit «membre de l’association Bayt Al Mel ayant souscrit le contrat collectif Sakina Takaful». Cette association souscrit le contrat collectif Sakina Takaful pour le compte de ses membres.

Ces derniers cotisent et créent un compte commun non productif d’intérêts, et la cotisation se fait en fonction de l’âge de l’adhérent. Les excédents techniques, qui surviennent une fois les cotisations sont supérieures aux sinistres, ajoute le co-fondadetur du cabinet Saafi, «sont reversés au Fonds d’action sociale de l’association Bayt Al Mel». Quant au montant du capital garanti choisi par les souscripteurs, M. Ghlamallah précise qu’ «il peut être de 3.500, 5.000 ou 7.000 euros, lequel sera versé à un tiers, souvent la pompe funèbre en charge de réaliser l’inhumation, le reliquat revenant aux héritiers ou versé à des œuvres de charité».

Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’une des revendications principales des spécialistes en assurance était d’asseoir un cadre juridique qui permettra à l’assurance Takaful d’être pratiquée comme il se doit, relevant, entre autres, l’absence de société de re-takaful.

A ce sujet, Abdelhakim Hadjou, premier responsable de Trust assurances, avait indiqué que ce modèle d’assurance commence à se répandre en Algérie. «L’évolution de la réglementation, expliquait-il, avec l’avènement de la nouvelle loi sur les assurances qui consacre un chapitre à l’assurance Takaful, boostera certainement ce nouveau dispositif. Les assureurs auront plus de possibilités et de facilités à proposer une nouvelle gamme de produits adaptés qui fonctionnent selon le modèle Takaful».

Fouad Irnatene