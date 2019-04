L’entrefilet : Alger - Moscou

Le 41e Festival international du film de Moscou (Miff) qui ouvrira ses portes à Moscou le 18 avril prochain, présentera, entre autres productions cinématographiques, le long métrage "Timelife", dernier né du réalisateur Hamid Benamra. D'une durée de 115mn, "Timelife" sorti en 2019 tente d'apporter des réponses à un questionnement philosophique sur la manière de maintenir l'espoir en vie à travers des expériences poignantes immortalisées par le réalisateur.

La comédienne, Stéphanie Benamra, et le réalisateur syrien, Mohamed Malas, participent à cette nouvelle oeuvre. Ce film produit par "Nunfilm" dont le tournage a duré près de neuf ans est sélectionné en hors compétition à ce festival qui met en lice une dizaine de longs métrages. Fondé en 1935, le Miff s'est tenu de manière irrégulière avant de s'imposer comme vitrine cinématographique de la région à la fin des années 1960. Cinéaste indépendant, Hamid Benamra avait pris part à un grand nombre de manifestations cinématographiques à travers le monde avec "Bouts de vie, bouts de rêves" (2012), avant de sortir en 2015 "Rêveries de l’acteur solitaire" sélectionné à une dizaine de festivals. En 2016, il sort "Hizam" également présenté dans plusieurs festivals dont ceux du Caire, de Tétouan et de Yalta.

R. C.