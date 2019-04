Artisanat domestique : Plusieurs formations dédiées aux femmes

L’artisanat constitue un créneau important dans la vie des femmes de la wilaya de Béjaïa, particulièrement pour celles au foyer qui voient en cette activité une occupation quotidienne, mais surtout lucrative.

Ainsi plusieurs formations en artisanat sont organisées dans le centre de formation de l’UNFA dans les métiers de broderie, confection, fabrication de gâteaux, de vêtements traditionnels et des arts culinaires. Ces formations pratiques concernent surtout les filles n’ayant pas réussi et quitté l’école après l’âge de 16 ans et n’ayant pas pu également rejoindre les centres de formation professionnelle. Parmi ces nombreuses activités, la fabrication de gâteaux pour fête et des bijoux fantaisistes semblent être les plus prisés. C’est d’ailleurs ce que nous explique madame Rezigue Zahra qui a suivi une formation en couture sanctionnée par un diplôme. Elle dira : « Je suis couturière mais j’ai toujours été attiré par la fabrication des gâteaux de fête, modernes très variés, dont les commandes sont également plus importantes ». En effet, les différents modèles de gâteaux exposés fabriqués à l’aide de noisettes, noix, chocolat, pistaches et pate d’amende, parfaitement décorés, séduisent dès les premiers regards. Leurs goûts sont délicieux et parfumés. Mme Rezigue s’affaire chaque jour, avec une expérience prouvée et tout l’art de manipuler la pâte molle entre ses doigts sensibles et avec beaucoup de délicatesse, pour émerveiller les invités lors des fêtes. Pour ces nombreuses commandes, Mme Rezigue ne cache pas sa satisfaction mais se dit dépassée par les commandes toujours en hausse. « J’ai beaucoup de commande de différents modèles de gâteaux. J’essaye de satisfaire une grande partie de mes clients ». La cherté des ingrédients comme les noix et les noisettes se répercute également sur la prestation de service offerte. Mais rajoutant que ses gâteaux trouvent toujours preneur et s’imposent dans toutes les réceptions et fêtes. De leurs côtés, Les deux cousines Mehleb ont choisi une autre activité, très recherchée par les filles et les femmes, la fabrication de bijoux de fantaisie et les accessoires de mariées. Ainsi, pour la fabrication des bijoux, Mehleb Hadjira dira : « Seul l’œuvre de l’imagination joue un rôle principal dans le travail manuel ». Parures, chaines, boucles d’oreilles, bagues et bracelets sont minutieusement conçus à la main avec une parfaite maitrise du fils torsadé et des boucles multicolores. Pour Mme Mehleb, elle n’obéit qu’aux caprices de son imagination avec une patience de fer. Elle dira : « C’est vrai que ça me prend du temps surtout à cause du manque de matière premières mais une fois achevés je reprends mon souffle avec beaucoup de satisfaction ». Même volonté et créativité pour sa cousine Amina qui a choisi en exclusivité un produit très prisé, à savoir les accessoires pour les mariées portés durant la cérémonie du henné, du maquillage, de la tenue et de leur coiffure, bref beaucoup d’objets d’accompagnement et de décoration de la mariée lors de la célébration de son mariage. Mehleb Amina souligne que « cette activité lui a permis de nouer une grande fidélité avec les mariées. Ses œuvres constituent une première dans la région et de là son succès c’est de décorer convenablement ses clientes selon leur goût ».

Ainsi, la formation de centaines de femmes dans des métiers domestiques semble trouver une bonne réussite pour assurer une meilleure vie, et le «compter sur soi».

M. Laouer