Farouk Ksentini, avocat : « Des élections au plus tôt »

«Après six vendredis de protestations, la décision de démission d’Abdelaziz Bouteflika est la seule alternative qui devait garantir la sortie de crise et laisser place à l’alternance au pouvoir», a estimé, hier, Me Farouk Ksentini, tout en qualifiant cette alternative de «décision tardive». Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est là une véritable volte-face de ce personnage qui, il faut le dire, était l’un des partisans les plus fidèles du président de la République.

S’exprimant, hier, sur les ondes de la radio nationale, l’ex-président de la CNCPPDH a fait savoir que «la rue a fini par gagner», et que «cette démission est un résultat concret extrêmement appréciable qui permettra d’ouvrir une ère nouvelle dans l’histoire de ce pays». Aussi, «maintenant, il faut aller vers des élections le plus tôt possible, pour désigner un président et remettre le pays sur les rails. Et que l’Algérie reprenne goût à la vie», a-t-il dit, tout en saluant l’intervention courageuse de l’armée nationale.

Pour ce faire, M. Ksentini a fait savoir que des mécanismes doivent être mis en place rapidement, conformément aux dispositions de la Constitution, notamment les dispositions des articles 102, 7 et 8, car «cette notion selon laquelle tout pouvoir ne peut procéder que par le peuple, c’est une notion fondamentale», a-t-il précisé.

Évoquant la nouvelle république à laquelle aspirent des millions d’Algériens, M. Ksentini a souligné qu’il faut veiller que cette république soit un État de droit, juste et démocratique. «Il faut que la nouvelle Constitution soit dotée de dispositions garantissant l’équilibre de pouvoir, et respecter le principe de l’alternance et la limitation des mandats», a-t-il estimé.

Au sujet de la période de transition, l’homme de droit se dit convaincu que cette transition suivra le cours constitutionnel, assurant que l’actuel président du Conseil de la nation, à qui échoit le rôle de dirigeant l’État, va «s’éclipser». «Bensalah, c’est quelqu’un de respectable, il va s’éclipser. C’est un homme d’honneur qui n’a pas le goût de la confrontation» a-t-il déclaré.

Cependant, celui-ci a insisté sur le fait que celui qui devra assurer les commande du pays durant cette période doit avoir le consensus populaire. «Personne ne peut affronter le peuple lorsque celui-ci exprime sa désapprobation, donc la personne rejetée par le peuple doit céder la place à une autre qui est unanimement acceptée», a-t-il expliqué.

Interrogé sur l’homme du consensus qui peut être porté pour diriger le pays, l’invité de la Chaîne III a exprimé son souhait de voir Liamine Zeroual répondre à l'appel du peuple.

En revanche, Me Ksentini déclare que si le président Zeroual n’accepte pas, pour une raison de santé ou autre, il préconise de solliciter l’avocat Mustapha Bouchachi. «La situation actuelle du pays est délicate, il faut remettre ce pays à nouveau en marche», souligne l’avocat.

Pressé par la journaliste et par les questions d’auditeurs sur son rôle dans le régime, Me Ksentini a reconnu l’échec de sa génération, tout en récusant les accusations dont il a fait l’objet. «Je n’ai rien cautionné… la CNCPPDH est une commission consultative, et nous ne n’intervenons pas dans la vie politique», a-t-il répondu. Interpellé au sujet de sa fameuse rencontre avec le, désormais, ex- président de la République, réfutée par la présidence, Ksentini a expliqué que sa déclaration «est venue déranger le plan de l’entourage du Président qui ne voulait parler du 5e mandat prématurément et le faire sortir de leur chapeau à la dernière minute».

Il a, à cette occasion, appelé l’ancienne génération de responsables, à quitter «sans procès», plaidant, toutefois, pour le jugement de tous ceux qui ont pillé les richesses du pays.

L’hôte de la radio a tenu, à la fin, à rendre hommage à l’institution militaire : «Une institution respectée et aimée par les Algériens, depuis toujours, a rempli les charges qu’elle devait assumer, notamment le maintien de l’ordre et la lutte antiterrorisme, et maintenant son intervention dans la vie politique pour rétablir la situation.»

Sarah A. Benali Cherif