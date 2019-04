Le Premier Ministre Noureddine Bedoui : « Assurer le bon fonctionnement des services et institutions »

«La conjoncture sensible que traverse l'Algérie exige de se mobiliser tel un seul homme afin d'assurer les besoins des citoyens et le bon fonctionnement des services et des institutions.» C’est ce qu’a affirmé le Premier ministre, Noureddine Bedoui, dans une allocution, à l'occasion de l'installation de M. Salaheddine Dahmoune, à la tête du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

M. Bedoui a indiqué que «cette conjoncture sensible exige de se mobiliser tel un seul homme afin d'assurer le bon fonctionnement des services et de mieux répondre aux besoins des citoyens, tout en veillant à la sécurité et à la sérénité». «Notre mission principale, en cette période historique, est de servir les citoyens, placés toujours au cœur de tous les projets», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre n’a pas manqué de saluer «la force du peuple algérien dans la préservation des acquis, des institutions et de l'esprit de complémentarité entre lui (peuple) et les institutions de l'État». Le Premier ministre a mis en avant «la sagesse et le haut sens de responsabilité dont a fait preuve le peuple algérien pour entrer dans une nouvelle phase».

Après avoir rappelé que le pays s'apprêtait à accueillir «d'importantes échéances intéressant le citoyens, à l'instar des examens scolaires», M. Bedoui a mis l'accent sur «la nécessité de poursuivre le travail avec autant de détermination pour édifier une Algérie nouvelle qui réponde aux aspiration du peuple algérien», soulignant que «le ministère de l'Intérieur jouera un rôle important pour mener le pays à bon port, dans le cadre des valeurs constitutionnelles nationales». À cette occasion, le Premier ministre a salué le «patriotisme dont ont fait montre les employés de tous les corps». Pour rappel, le Premier ministre Noureddine Bedoui avait constitué son gouvernement, conformément à la feuille de route du chef de l’État démissionnaire, Abdelaziz Bouteflika.

La principale mission de cette nouvelle équipe exécutive, avec l’installation d’Abdelkader Bensalah comme premier magistrat du pays par intérim, est de pallier la vacance du pouvoir jusqu’à l’investiture d’un nouveau président de la République. Ce gouvernement aura alors la charge de gérer les affaires courantes. Quatre départements ministériels auront toutefois des tâches plus lourdes que la simple mission de gérer les affaires courantes. Le nouveau ministre des Finances, Mohamed Loukal, qui occupait le poste de gouverneur de la Banque d’Algérie, aura fort à faire, pour tenter d’empêcher une nouvelle dérive du dinar et une éventuelle fuite massive de capitaux.

Le nouveau ministre de la Justice, Slimane Brahimi, devra donner un cadre légal à la campagne mains propres et envoyer des gages à la rue, qui soupçonne de corruption l’ensemble du personnel dirigeant. La plus compliquée des missions actuellement est toutefois celle du nouveau ministre de l’Intérieur, Salaheddine Dahmoune.

Dans le contexte de la forte effervescence actuelle, il aura à démontrer sa capacité à anticiper tout mouvement de foule porteur de risque pour la sécurité des personnes et des biens, cela même si les manifestations populaires restent jusqu’à présent remarquablement pacifiques.

