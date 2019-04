Publicité, partis, associations et syndicats : Des dossiers traités avec transparence et objectivité

Le gouvernement a pris une série de mesures et décisions relatives à l'adoption de plus de «transparence et d'objectivité» dans la distribution de la publicité publique et l'examen des dossiers d'agrément des partis politiques, des associations et des syndicats.

Le gouvernement a décidé de «l'adoption de la transparence et de l'objectivité dans l'octroi de la publicité publique sans discrimination et sans exclusive aucune, entre tous les médias publics et privés», précise un communiqué des services du Premier ministre.

Le gouvernement a décidé également d'examiner les dossiers déposés auprès du ministère de l'Intérieur, relatifs à l'agrément des partis politiques et des associations à caractère national et interwilayas, outre l'examen des dossiers déposés auprès du ministère du Travail relatifs à l'agrément des syndicats».