Les capitales occidentales réagissent : « Une affaire interne aux algériens »

Aussitôt que Bouteflika eut notifié officiellement dans la soirée de mardi au président du Conseil constitutionnel sa décision de mettre fin à son mandat de Président de la République, les premières réactions internationales ne se sont pas fait attendre.

A commencer par les Etats-Unis d’Amérique qui ont réagi par la voix du porte-parole de la diplomatie américaine, une heure à peine après l’annonce de la démission du Chef de l’État.

«Le cadre de la future transition en Algérie après la démission du Président Abdelaziz Bouteflika doit être fixé par les Algériens eux-mêmes», a en effet déclaré Robert Palladino, cité par des sources médiatiques, et d’ajouter qu’il «revient aux Algériens de décider comment gérer cette transition».

De son côté, la Russie a appelé hier à une transition sans «ingérence de pays tiers», au lendemain de la démission du Président Abdelaziz Bouteflika. La Russie affirme que tous les processus politiques qui se déroulent en Algérie «relèvent des affaires intérieures du pays» et affirmé qu’«aucune ingérence de pays tiers» ne devait avoir lieu suite à l’annonce de la démission de Bouteflika. «Nous avons beaucoup de projets communs dans le domaine de l’économie. Par conséquent, nous comptons sur le fait que les processus intérieurs qui se déroulent dans ce pays et qui relèvent exclusivement des affaires intérieures de l’Algérie, se déroulent sans ingérence de pays tiers», a déclaré à ce propos le porte-parole de la présidence russe, cité par des sources médiatiques. Dmitri Peskov a, en outre, rappelé que la Russie a des «relations amicales, mutuellement avantageuses et de longue date avec l’Algérie», avant d’espérer que les processus politiques en Algérie «n’auront aucune influence sur le caractère amical de nos relations bilatérales».

Pour sa part, la France a estimé, par la voix de son ministre des Affaires étrangères que la démission mardi du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est une «page importante» de l’histoire de l’Algérie «qui se tourne». Jean-Yves Le Drian a, par ailleurs, fait part de sa confiance pour la période de transition qui s’ouvre. «Nous sommes confiants dans la capacité de tous les Algériens à poursuivre cette transition démocratique dans ce même esprit de calme et de responsabilité», a-t-il déclaré via son compte Twitter.

Sami Kaïdi