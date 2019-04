Antonio Guterrès : « L’ONU souhaite une transition pacifique »

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterrès a souhaité hier «une transition pacifique et démocratique» qui reflète les aspirations du peuple algérien, saluant le calme et le respect dont il fait preuve dans l’expression de son désir de changement, a indiqué son porte-parole dans une déclaration de presse au lendemain de la démission du Président Abdelaziz Bouteflika.

Lors de son intervention au sommet de la Ligue des Etats arabes à Tunis dimanche dernier, le chef de l’ONU avait salué les efforts déployés» en vue d’un processus de transition pacifique et démocratique pour répondre rapidement aux préoccupations du peuple algérien». Au lendemain de la démission de M. Bouteflika, «le secrétaire général réitère l’engagement continu des Nations unies de soutenir l’Algérie dans son processus de transition démocratique», a souligné son porte-parole.