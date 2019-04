Bordj Bou-Arréridj : Scènes de joie

L’annonce de la décision du Président de la République d’écourter son mandat a provoqué des scènes de liesse dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj.

Les citoyens, qui n’ont pas attendu longtemps pour exprimer leur soulagement à la suite de cette décision, sont sortis dans la rue le soir même pour manifester leur joie.

Il faut dire qu’ils ont vécu les dernières heures sous pression, eux qui suivaient les communiqués et les contre-communiqués évoquant la chose et son contraire.

C’est la réunion du commandement de l’ANP sous la direction du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah qui leur a permis d’espérer un heureux dénouement de la grave crise politique que traverse le pays.

Ils étaient rivés à leurs postes de télévision et bien sûr à leurs appareils téléphoniques quand la nouvelle est tombée.

Le retrait du Président de la République qui permet au pays d’éviter une confrontation aux conséquences graves a fait éclater la joie chez les habitants qui se sont dirigés vers le centre-ville. Cortèges de voitures, klaxons et chants ont brisé le calme habituel de la nuit à Bordj Bou-Arréridj. Des jeunes se sont même permis de danser. La fête a été totale. Comme l’événement reste politique, d’autres jeunes ont improvisé une marche nocturne pour réclamer le départ du système. Le nom du frère, et conseiller, du désormais ex-Président de la République a été cité par la foule comme cible de sa colère.

Mais la manifestation n’a pas dégénéré. Aucun acte de violence n’a été signalé. Les marcheurs se sont dispersés dans le calme même s’ils sont restés dehors jusqu’à une heure tardive de la nuit.

Notons que la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a été marquée depuis le 22 février dernier par l’organisation de marches populaires importantes pour demander le renoncement par le Président de la République à un 5e mandat ainsi que des changements profonds du système politique et le départ des responsables qui ont provoqué la crise dans laquelle le pays se débat.

La dernière marche en date a eu pour objet le soutien de la population à l’armée dans sa démarche pour trouver une solution à travers l’application de l’article 102 de la Constitution, même si les manifestants ont exigé également la concrétisation des articles 7 et 8 du même texte.

F. D.