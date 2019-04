Sortir de l’impasse : Une étape sensible

Juste après que le Président Abdelaziz Bouteflika a notifié officiellement au président du Conseil constitutionnel sa décision de mettre fin à son mandat en qualité de Président de la République, des vagues de manifestants se sont rendus à la Grande Poste à Alger-Centre réagissant à cet évènement, en exprimant que «nous allons passer à une deuxième étape pour instaurer une seconde République pacifiquement, sans recourir à la violence».

Pour certains, les manifestations de chaque vendredi depuis le 22 février dernier commencent à porter leurs fruits pour incarner une nouvelle politique et opérer une rupture avec l’ancien système qui a mené à l’impasse avec des slogans tels que «Djeich Chaab Khawa Khawa». Les manifestants ont demandé que des comptes soient rendus à la justice au profit du peuple, pour restreindre la sphère des opportunistes et de la corruption, affirmant que certains politiques et hommes d’affaires «ont volé nos droits et nos richesses et se sont enrichis à notre détriment.» En dépit de cette colère, des manifestants «n’ont pas rejeté toute la responsabilité sur le Président du fait de son état de santé», soulignant que «le Président Bouteflika était entouré d’opportunistes et de lâches».

Les marcheurs ont par ailleurs salué la position du général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah qui souligne à chaque occasion : «Nous soutiendrons le peuple jusqu’à ce que ses revendication soient entièrement satisfaites», ce qui a rassuré les citoyens quant à l’élimination des symboles du système, précisant que notre destin ne sera plus jamais entre les mains d’opportunistes, de corrupteurs et de corrompus.

Dans un petit sondage, nous avons constaté que la majorité des manifestants est unanime à dire que «les Algériens sont entrés dans une nouvelle étape plus sensible et délicate pour continuer le parcours d’édification des institutions républicaines qui serviront tous les citoyens».

Dans ce cadre, un citoyen a appelé à faire montre de vigilance et à responsabiliser la classe politique et les médias afin que l’on puisse élire des personnes intègres, tout en martelant : «On a assez des politiciens qui changent de couleur à chaque évènement et tournent le dos au peuple dès qu’ils arrivent au pouvoir».

H. Hichem