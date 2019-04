Dans la nuit de mardi à mercredi : Alger-centre, investie par une foule en liesse

Ce fut un jour historique. Mardi soir, juste après l’annonce de la démission du président de la République, plusieurs centaines de citoyens sont sortis manifester à Alger, laissant ainsi libre cours à leur joie quant à «la victoire du peuple».

En effet, après six semaines de mobilisation populaire, le départ de Bouteflika a été accueilli dans une liesse bruyamment exprimée par la majorité des citoyens qui n’ont eu de cesse de réclamer, avec insistance, le changement radical du système politique.

Pour marquer cette joie, les manifestants ont investi les rues d’Alger-Centre. Ils étaient très nombreux à déferler sur les grands boulevards, convergeant néanmoins tous vers l’esplanade de la Grande Poste, la place Maurice-Audin et le tunnel des Facultés, devenus depuis le 22 février dernier, les endroits emblématiques de manifestations quasi quotidiennes dans la capitale.

Drapés de l’emblème national, les citoyens qui marchaient ont entonné des chants patriotiques à l’instar de ‘‘Kassamen’’, ‘‘Mine Djiballina’’ et ‘‘Mawtini’’, et beaucoup d’autres chansons, notamment ‘‘Liberté’’, un tube du célèbre rappeur ‘‘Soolking’’, devenu l’hymne des manifestants. Les rues ont été parées des couleurs des drapeaux, les jeunes et les enfants en étaient tous drapés d’ailleurs, pour manifester en criant haut et fort «victoire», même s’ils continuent de réclamer le départ de tous les symboles du régime, en répétant sans cesse leur mot d’ordre «ytnahhaw Gâa3» (partez tous). Pour certains, même si «Bouteflika est parti, c’est loin d’être fini», car, selon eux, tous les autres représentants du régime doivent partir avec lui, quitter définitivement la scène politique. Dans la joie et la bonne humeur, comme cela a été le cas lors de toutes les marches et autres rassemblements pacifiques, des grappes humaines, femmes, hommes et enfants, se sont déversés dans les rues pour fêter la victoire tant attendue avec des youyous ininterrompus qui fusaient des balcons. Par ailleurs, des véhicules bondés de jeunes, brandissant des drapeaux, sillonnaient les artères de la capitale en klaxonnant créant ainsi une folle ambiance jusqu’à une heure tardive de la nuit. Les manifestants ont, via leurs slogans, salué la position de l’Armée Nationale Populaire qui s’est ralliée du côté du peuple algérien. Ils l’ont fait savoir à travers les nombreux slogans notamment «Djeich, chaâb, khawa khawa (Peuple et armée tous des frères).

En effet, la position de l’ANP a poussé le clan présidentiel à accélérer son départ. La dernière réunion tenue, avant-hier, par le chef d’état-major avec l’ensemble du corps de l’Armée a poussé deux heures plus tard le président Bouteflika à déposer sa démission qui a été revendiquée depuis le 22 février dernier, date du début des manifestations contre le 5e mandat.

À travers ces manifestations marquées par une ambiance des grands jours, les citoyens ont également émis le vœu de voir une deuxième république voir le jour, avec un lendemain enchanteur.

Kamelia Hadjib