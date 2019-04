Le moudjahid Ziouane Mohamed : La légende de « l’homme à la Baraka »

Il ya une année, le 5 avril 2018, disparaissait l’un des grands moudjahid, M. Ziouane Mohamed, dit « Zebawlou ». En cette occasion, sa famille a tenu à ce que l’on se rappelle ce militant de la première heure, qui a épousé très jeune la cause nationaliste alors qu’il était de l’autre côté de la Méditerranée. En effet, Si Mohamed, né le 29 septembre 1929, à Makouda, dans la wilaya de Tizi-Ouzou est parti très tôt, dès l’adolescence, rejoindre son père émigré en France.

Fréquentant les milieux algériens, il est très vite sensibilisé à la question de l’indépendance. En 1954, c’est un jeune homme qui a bien réussi dans la vie, puisqu’il s’installe à son compte au 105, rue Faubourg Saint- Denis, à Paris 10éme, où il a son propre café.

Bientôt, cet établissement où se retrouvaient des émigrés maghrébins devint un lieu de rendez-vous des militants de la cause nationaliste, de moudjahidine et de Fidai. Slimane Amirat, Bachir Boumaâza, Mohamed Boudia, pour ne citer que ceux-là, faisaient partie des habitués.

Servant également de lieu de liaison entre plusieurs cellules de moudjahidine, l’endroit est vite repéré par les services policiers français.

Le soupçonnant de servir de lieu de cache d’armes et d’argent pour les militants, le café de Si Mohamed fait l’objet de plusieurs perquisitions qui se sont soldées par des échecs pour les policiers français, il devint néanmoins, vite la cible des ultras et des tueurs du groupe Delta.

Et c’est de là que vient la légende de «l’homme à la Baraka», parce qu’il a échappé à pas moins de… cinq attentats en deux ans ! Cinq attentats à la mitraillette, dont les rafales ont détruit plusieurs fois de suite, la devanture et les murs de l’établissement, blessant à chaque fois des Algériens attablés, sans toutefois atteindre la personne ciblée.

En effet, Ziouane Mohamed, appelé «Zebawlou», un mot qui signifie de «fil dur», a effectivement donné du fil à retordre à la France qui n’a pas pu l’attraper», raconte sa femme Meriem, qui se souvient avec une pointe d’humour, du fait que le dernier attentat qui a ciblé le café, a eu lieu le 4 juillet 1962. «Comme il était venu à Alger pour fêter l’indépendance, il a échappé encore une fois de justesse, et il n’y a eu que deux blessés ». Les témoignages de Mme Ziouane née Kourane, et ses deux enfants Samy et Anisse sont des plus nostalgiques, lorsqu’ils évoquent le rôle de Si Mohamed au sein de la Fédération de France, notamment sa participation dans la préparation des manifestations du 17 octobre 1961 qui se sont soldées par des massacres perpétrés par la police française contre des Algériens sur ordre du préfet de police, Maurice Papon. Mme Ziouane a également souligné le rôle de Fédération de France du FLN en matière d'accélération du recouvrement de la souveraineté nationale, soutenant que l'objectif de la création de cette Fédération était de desserrer l'étau sur les moudjahidine à l'intérieur du pays et d'organiser la communauté nationale à l'étranger.

"Il me disait toujours avec fierté que l'Algérie, est le seul pays à avoir réussi à transporter la Révolution sur le territoire de l'ennemi", s’est-elle remémorée, ajoutant que ce moudjahid, connu et apprécié de tous, a toujours affirmé que «les adhérents à la fédération de France ont grandement contribué au financement de la Révolution. Ils ont joué un rôle important dans la collecte des armes et la neutralisation des détracteurs de la Révolution et à l'unification des rangs du FLN». Et«Zebawlou» était l’un de ses meilleurs membres !

Amel Zemouri