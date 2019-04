Le déminage des zones frontalières, à notre Forum : Les victimes demandent dédommagement

Pour marquer la Journée internationale de sensibilisation au problème des mines et l’assistance à la lutte anti-mines, célébrée le 4 avril, le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, a organisé, hier, une conférence en hommage aux victimes des mines antipersonnel pendant et après la guerre de Libération, en reconnaissance aux efforts consentis par l’ANP, pour le déminage du sol algérien.

A cette occasion, le colonel Hassan Ghourabi, représentant du ministère de la Défense, chargé des opérations de déminage des mines antipersonnel a mis en exergue le défi de l’Etat algérien à mettre fin et a éradiquer cette arme dormante qui a causé des victimes parmi les citoyens, les militaires, sans oublier le bétail. Après avoir indiqué que la France a semé 11 mines pour chaque citoyen, le colonel Ghourabi a rappelé que les mines antipersonnel implantées sur les deux lignes Charles et Maurice, ont causé durant de longues années et même après l’indépendance de grave blessures aux citoyens algériens, notamment au niveau des willayas frontalières. L’ANP a réussi a déminer plus d’un million de mines sur une superficie de douze mille hectare .

Et si le nombre d’explosions et de victimes a diminué aujourd’hui, c’est grâce aux opérations de déminage entamées au lendemain de l’indépendance et qui ont été clôturées en 2017 entreprises par l’Armée nationale populaire. Les participants au forum de la Mémoire ont été unanimes à saluer l’engagement de l’Armée nationale dans cette campagne qui a duré bien des années et qui a permis la destruction de millions de mines. Ce sont 50 années de travail et d’efforts continus sur le terrain qui ont permis l’éradication de 8.854.849 mines. Cependant, il faut rappeler que la carte censée révéler l’emplacement des mines, remise par la France en 2007 à l’Algérie, n’a été d’aucune utilité. Lors de son allocution, le chargé des operations de déminage des mines antipersonnel a tenu à préciser que le dossier des mines est sensible et particulier, car «le gouvernement français nous ne a octroyé les manuscrites des mines jusqu’à octobre 2007 », indiquant « que ces données sur l’implantation des mines sont venues vraiment tard car les inondation au niveau des zones rurales ont fait déplacer les mines . L’érosion, les pluies diluviennes, les vents de sable sont autant de facteurs à l’origine du déplacement des engins explosifs rendant plus difficile la mission des éléments de l’AN ».



« Nous demandons au gouvernement français de nous indemniser. »



Etant lui-même victimes de l’explosion d’une mine , M. Mohamed Djouadi, président de l’association des victimes des mines antipersonnel a apprécié le rôle joué par l’ANP, notamment le service chargé de déminage des mines antipersonnel. Le président de l’association a salué l’accompagnement materiel et moral des ministères, de la défense nationale, de la santé et de la population et de la réformes hospitalière et le ministère de la solidarité nationale, des conditions de la femme, aux victimes de ces mines qui ont été bien prises en charge par les institutions de l’Etat. Il rappellera que plus de 2.470 victimes ont bénéficié d’une pension.

Il affirmera que certaines de ces victimes ont pu créer de petite entreprise après les facilitations des procédures administrative. M. Mohamed Djouadi a fait savoir que «Même si l’Etat Algerien nous octroie une pension, nous demandons au gouvernement français de nous indemniser, car il est le premier responsable de cette tragédie humaine.

D’autant plus, nous revendiquons a l’Etat Français de reconnaître ces crimes contre l’humanité commises sur le sol algérien, surtout que ces mines implantées par l’armée française ont continué même après la récupération de la souveraineté nationale de faire des victimes».

Par ailleurs, le président de l’association a rappelé la place de l’Algérie dans le traité d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel, qui prohibe l’emploi, stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

Dans ce cadre, il est à rappeler que le président désigné de l’Assemblée des Etats parties de la Convention, Thomas Hajnoczi, avait affirmé en 2017, depuis Djelfa que l’Algérie a montré un «solide engagement» envers la Convention d’Ottawa, portant interdiction des mines antipersonnel. Félicitant l’Algérie pour cet «événement très important», il a ajouté que le pays «n’a ménagé, depuis 2002, aucun effort pour remplir les obligations qui lui incombait au titre de la Convention et a travaillé sans relâche pour y arriver».

D’autant plus, «L’Algérie a démontré son engagement à libérer son territoire des mines antipersonnel et de manière plus large à remplir les objectifs humanitaires de la Convention.

Ceci n’aurait été possible sans l’extraordinaire engagement des autorités de votre pays au plus haut niveau de l’Etat et à l’allocation d’importantes ressources nationales», a-t-il souligné avant de considérer que ces succès «ne sont pas seulement ceux de l’Algérie mais également salués par tous ceux qui veulent vivre dans un monde plus sûr et meilleur».

