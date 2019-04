La protection civile recrute 15.000 saisonniers pour la saison estivale

La saison estivale se prépare sérieusement, et le service de la Protection civile en est fort conscient. De ce fait, en prévision des trois mois d’été, la Direction générale de la Protection civile a programmé plus de 15.000 postes d'emploi saisonniers au profit des jeunes citoyens durant l'été 2019.

La Protection civile prévoit le placement de 15.000 jeunes au niveau des centaines de plages situées au niveau des 14 wilayas côtières durant la saison estivale, dans le cadre de l'emploi saisonnier. La proposition d’emploi concerne principalement des jeunes âgés entre 18 et 42 ans qui doivent avoir des connaissances en natation et ne doivent pas avoir de tatouage sur le corps, ils doivent aussi répondre aux conditions relatives aux aptitudes physiques, et qui viennent s'ajouter aux agents professionnels de la Protection civile composés de plongeurs et surveillants professionnels.

Les candidats à ce concours de recrutement doivent déposer leurs dossiers de candidatures au niveau des unités de la protection civile à travers le territoire national le lundi 29 avril 2019. Pour ce qui est du dossier en question des célibataires, il est composé d’une demande manuscrite, deux extraits de naissance, de certificats médicales, deux photos d’identité, le casier judiciaire numéro trois, un cheque postal barré, une carte de sécurité sociale et une copie de la carte d’identité nationale.

Pour les candidats mariés, ils présenteront dans le dossier une fiche familiale, un carte de non affiliation de l’épouse à la Cnas, Casnos, certificat de non salarié de l’épouse ou certificat de travail pour celle qui travail.

Un affichage est réalisé au niveau des unités de la Protection civile dans les wilayas côtières, permettant les inscriptions de ces jeunes dans le cadre de ce placement qui se poursuivra jusqu'au mois de septembre prochain. La direction de la Protection civile prévoit également des cycles de formation au profit de ces jeunes saisonniers seront programmés durant le mois de mai dernier. Ce programme de formation est axé, notamment sur les techniques de surveillance, de secourisme et sauvetage au niveau des plages. Il faut noter également qu'un dispositif opérationnel conséquent de moyens humains et matériels avait été mis en place par les services de la protection civile au niveau des plages autorisées à la baignade le long des 14 wilayas côtières. Par ailleurs, un important programme de sensibilisation a été élaboré sur l'importance du respect des consignes de sécurité au niveau des plages et les différents axes de prévention contre les accidents de la route.

Pour rappel, durant la saison dernière la Protection civile a recruté pas moins de 18.000 agents pour la surveillance de 398 plages autorisées à la baignade parmi les 608 composant la côte algérienne de plus de 1.200 km. En 2017, un total d'interventions de 80.333 a été effectué au niveau des plages permettant de sauver plus de 53.812 personnes de la noyade. Toutefois, il a été déploré 128 personnes décédées, dont 75 au niveau des plages non surveillées. Pour éviter ces bilans macabres qui s’allongent d’année en année, la règle d'or est la prévention.

Mohamed Mendaci