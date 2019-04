Habitat : Réduire le taux d’occupation par logement

De nombreux logements, toutes formules confondues, seront réceptionnés prochainement ou seront lancés dans plusieurs wilayas.

Au total 1.500 logements publics locatifs (LPL) ont été attribués, hier, au niveau de trois communes de la wilaya de Aïn Defla. L’opération d’attribution de logements a concerné les communes d’El Abadia (261 unités), El Attaf (1.209 unités) et Aïn Torki (30 unités). Une cérémonie a été organisée à cette occasion dans une ambiance festive, en présence des familles des heureux bénéficiaires et des autorités locales de la wilaya, à leur tête le wali, Benyoucef Azziz. Intervenant à l’occasion, le wali s’est félicité du fait que les logements attribués disposent des commodités les plus élémentaires, faisant remarquer que les structures inhérentes au secteur de l’éducation seront réceptionnées avant la prochaine rentrée scolaire. Il a précisé qu’une opération d’attribution de 1.500 autres logements du même segment touchera, dans les jours à venir, d’autres communes de la wilaya, faisant état de l’attribution de quelque 2.500 logements d’ici la saison estivale. S’adressant à des citoyens qui ont affiché leur courroux pour n’avoir pas figuré sur la liste des bénéficiaires, le chef de l’exécutif local les a invités à faire preuve de patience, les rassurant que les commissions de daïra chargées de déterminer les listes des bénéficiaires étudient les dossiers déposés de manière «exhaustive». Pour lui, les différentes opérations d’attribution lancées depuis quelques mois attestent du souci de l’Etat à prendre en charge la question du logement, «une préoccupation dont l’importance n’échappe à personne», a-t-il dit dans ce contexte.



Pendant toute la semaine, des opérations concernant l’amélioration des conditions d’habitat ont eu lieu dans certaines wilayas



A M’sila, un quota de 4.300 logements, toutes formules confondues, sera réceptionné à M’sila «au titre de l’année en cours», ont révélé dimanche les services de la Direction locale du logement. Cette source a précisé que ce quota est constitué de 1.273 logements publics locatifs (LPL), 1.438 aides financières à l’habitat rural, 693 logements de la formule promotionnel aidé (LPA) et 900 logements location-vente, détaillant que ces programmes «actuellement en chantier» ciblent l’ensemble des communes de la wilaya et affichent un taux d’avancement «allant jusqu’à 50%». Concernant le quota de 1. 273 logements publics locatifs (LPL) réparti sur 10 communes de la wilaya, ce projet enregistre un avancement des travaux «très appréciable» selon les services de la wilaya en charge du suivi des programmes de logement qui ont souligné que «la réception de ce quota sera probablement concrétisé avant la fin du troisième trimestre de l’année en cours». Le chef de l’exécutif local, Brahim Ouchen, avait indiqué récemment à l’APS que la wilaya de M’sila procédera «au cours de cette année» à la distribution «de plus de 6.000 logements LPL et plus de 1.500 aides financières à l’habitat rural» qui devra répondre aux demandes exprimées en matière de logement et contribuer à baisser le taux d’occupation du logement (TOL) de 5 à 4,5 personnes.

La wilaya de M’sila a alloué au cours des trois dernières années une enveloppe financière dépassant les 15 milliards de dinars pour le secteur du logement, a conclu la même source. A Mostaganem, les travaux de réalisation de 32 groupements d'habitat rural dans 13 communes de la wilaya de Mostaganem ont été lancés, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya. Ces logements ruraux regroupés, qui sont réalisés dans le cadre des aides financières au logement rural, qui s'élèvent à 1.900 aides, font partie du quota dont la wilaya de Mostaganem a bénéficié pour l'année en cours, a-t-on indiqué. Les services de la wilaya ont, en outre, fait savoir que les sites ont été choisis pour la réalisation de ces groupements d'habitat, qui comptent entre 20 et 30 logements chacun suivant les caractéristiques de ces zones rurales. Des groupements d'habitat seront réalisés dans différentes communes de la wilaya de Mostaganem, qui en compte 32, en fonction de la disponibilité des assiettes foncières adéquates, à condition que les terrains choisis n'empiètent pas sur les terres agricoles.

Les projets de réalisation de logements ruraux groupés participent à la réduction de l'enveloppe financière affectée aux travaux de raccordement des habitations avec les réseaux d'eau potable et d'assainissement, ainsi que les réseaux d'électricité et de gaz naturel, et participent également à la création de groupements d'habitat secondaires de manière organisée et homogène, ajoute la même source. La wilaya de Mostaganem a commencé la réalisation de ce modèle l'année écoulée, à travers la réalisation de 90 logements dans quatre sites, à savoir Ouled Kaddour (commune de Benabdelmalek-Ramdane), Douar Dradeb (commune de Stidia), Douar Sidi Medjdoub (commune de Hassi Mamèche) et au centre de la commune d'Aïn Sidi Cherif, avec une enveloppe financière estimée à 63 millions de dinars. D'autre part, les travaux de réalisation d'un second groupement de logements ruraux ont été lancés au niveau de la zone de Dradeb, dans la commune de Stidia, au mois de décembre 2018, avec la réalisation de 14 logements avant le mois de juin prochain, pour une enveloppe financière de 9,8 millions DA, selon la même source. La wilaya de Mostaganem a bénéficié ces dernières années de projets de réalisation de 42.942 logements ruraux, ce qui représente 46% du programme de logements, durant les deux dernières décennies, ce qui a permis le retour des populations aux zones rurales et leur stabilisation, a-t-on encore indiqué.