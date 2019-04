Non-voyants : Atelier de formation à Oran

L’Union de wilaya d’Oran des non-voyants vient de créer un atelier de formation et de production de brosses et de balais afin de relancer cette activité permettant d'intégrer cette catégorie sociale dans le monde du travail, a-t-on appris auprès de cette organisation.

Cet atelier, appelé «Lueur du non-voyant» est entré en service en février 2019.

Il emploie 20 travailleurs non-voyants, âgés entre 18 et 45 ans, après avoir bénéficié d’une formation dans le cadre du programme de soutien aux jeunes, fruit d'une coopération entre l’Algérie et l’Union européenne, a indiqué à l’APS le président de l’Union de wilaya des non-voyants, soulignant que l’atelier a pour ambition d’atteindre 120 travailleurs non voyants dans un futur proche.

«Même si les débuts étaient difficiles, cet atelier a réussi à réaliser des résultats positifs, produisant quotidiennement 300 brosses et balais, ainsi que 7.500 cintres», a relevé Mohamed Lahouali, tout en déclarant : «Nous œuvrons à augmenter la production à travers l’encouragement des travailleurs, car le salaire augmente en fonction de la production et ce, pour être équitable envers les travailleurs et créer une certaine concurrence entre eux».

D’autre part, l’atelier «Lueur du non-voyant», qui active à hai «El Menaouer», produit également les matières premières pour les structures externes des cintres, les balais et les brosses, afin d’avoir des produits de grande qualité pouvant concurrencer les produits industriels, en plus de la réduction des prix des matières premières, contrairement à ce qui se faisait auparavant dans l’unité (Enabrosse), selon la même source.

Concernant la commercialisation, l’atelier emploie également d'anciens travailleurs issus de l’établissement d’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, dissout en 2011, et ce pour prendre en charge une action de proximité pour vendre les produits en faisant du porte-à-porte des ménages et des commerces. Ces travailleurs font également la promotion des produits de l’atelier lors des manifestations économiques par le biais de la Chambre d’artisanat et des métiers et l’Etablissement des manifestations économiques et commerciales (EMEC) d’Oran, a-t-on ajouté.

L’Union de wilaya des non-voyants a entrepris de transformer l’atelier en société à responsabilité limitée (SARL) dans le cadre d’un partenariat avec un actionnaire privé, a indiqué le même responsable, soulignant «Nous espérons que ce projet voie le jour, car la loi actuelle ne permet pas aux associations à caractère social de créer des postes d’emploi».