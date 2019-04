Prise en charge des autistes : développer les établissements spécialisés

Près de 3.000 enfants autistes, dont 465 âgés de 3 à 5 ans, sont pris en charge au niveau des espaces spécialisés relevant des centres psychopédagogiques pour enfants handicapés mentaux, a-t-on appris, mardi dernier, auprès du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

A l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'Autisme, coïncidant avec le 2 avril de chaque année, le ministère de la Solidarité a pris plusieurs mesures, dont l'ouverture d'espaces au niveau des établissements d'éducation spécialisés pour enfants handicapés relevant du secteur qui leur assurant une prise en charge psychopédagogique, a précisé la même source.

Dans ce sens, le ministère a fait état de 2.963 enfants autistes dont 465 bénéficiant d'une prise en charge précoce (3-5 ans) dans 137 espaces au niveau de centres psychopédagogiques pour enfants handicapés mentaux répartis sur le territoire national. Le secteur de la Solidarité assure la prise en charge précoce des enfants en situation de handicap notamment autistes âgés de 3 à 5 ans, dans le but de développer leurs facultés mentales et d'accompagner leurs familles, a ajouté la même source, soulignant que «plus la prise en charge est précoce, plus l'enfant acquiert les compétences nécessaires lui permettant de s'adapter à son environnement et d'augmenter les chances de son intégration au sein d'un établissement scolaire normal».

Le secteur «mobilise les moyens, les équipements et les ressources humaines spécialisées nécessaires pour la prise en charge de ces enfants», a indiqué la même source, citant «l'élaboration d'un guide de prise en charge des enfants autistes» qui «bénéficient d'un programme spécial basé sur les séances de thérapie par l'art, l'équitation et la natation». Pour ce qui est de la prise en charge de cette frange en milieu scolaire, le secteur de la Solidarité œuvre en coordination avec le secteur de l'Education nationale, au développement de l'éducation intégrée, à travers l'ouverture de classes spéciales pour enfants autistes en milieu scolaire ordinaire. Selon la même source, qui a fait état, dans ce cadre, de 1.130 enfants inscrits au titre de l'année scolaire 2018/2019. Des mesures ont été également prises pour l’encouragement, le soutien et l’accompagnement des associations activant en matière de soutien des personnes handicapées, dans la création d'établissements de prise en charge des enfants autistes (au nombre de 25 centres gérés par 17 associations).

Ces centres bénéficient en priorité des aides financières octroyées par le ministère aux associations à caractère social et sont associés aux sessions de formation spécialisées.

Dans le même sillage, trois centres expérimentaux de prise en charge des enfants autistes ont été ouverts, en coordination avec les différents secteurs concernés, au niveau des wilayas d’Alger, Bouira et Constantine, a affirmé la même source, ajoutant que le centre d’autisme «la Maison de l’Enfance» de Ben Aknoun (Alger) prend en charge 147 enfants, celui de Bouira 210 enfants et le centre de Constantine 160 enfants. Par ailleurs, le secteur de la Solidarité nationale développe «un partenariat avec le secteur privé en vue de contribuer à la création et à la gestion d'établissements privés de prise en charge du handicap mental, notamment des enfants autistes». Pour rappel, un décret exécutif fixant les conditions de création des établissements privés d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux avait été promulgué en septembre 2018, un décret qui à même encourager les employeurs et les diplômés universitaires à s’orienter vers l’investissement dans ce créneau sensible des axes de l’action sociale, et ce pour compléter les prestations prodiguées par l’Etat en la matière et élargir le domaine des services éducatifs et d’enseignement destinés à cette frange de la société. Au cours de l’année 2019, des sessions de formation seront organisées autour des «activités d’enseignement pour enfants autistes», au profit des intervenants dans la prise en charge des enfants autistes au niveau des centres psychopédagogiques pour enfants handicapés mentaux, notamment les médecins, les psychologues et les éducateurs spécialisés.



Ouverture d’écoles



2 écoles pour enfants autistes seront ouvertes d’ici la fin de l’année en cours à Aïn Defla après l'achèvement des travaux de leurs réhabilitations, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de l’action. Une fois fonctionnelles, les écoles en question, implantées au niveau des communes d’El Attaf (30 km à l’ouest de Aïn Defla) et Hammam Righa (55 km au nord-est de Aïn Defla), assureront la prise en charge de plus de 200 enfants autistes, a indiqué le directeur Djamel Hamitouche, signalant que les travaux de réhabilitation (non encore achevés) de ces structures a nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière avoisinant les 38 millions de dinars. La réception de ces deux écoles atténuera le calvaire auquel font face les parents en matière de prise en charge et de suivi de leur progéniture, selon le même responsable qui a souligné que ces deux structures viendront renforcer le centre pour enfants atteints d’autisme d’Aïn Defla inauguré l’année dernière.

Outre le travail pluridisciplinaire qu’assureront des pédopsychiatres, pédiatres, psychologues, éducateurs et orthophonistes, la prise en charge des enfants autistes est également basée sur les activités sportives, a précisé M. Hamitouche, mettant en exergue le rôle de cet aspect dans l’«insertion sociale de l’autiste». «Il n’y a assurément pas mieux que le sport et le jeu pour briser le noyau autistique (s’isoler et ne pas avoir de contacts avec le milieu externe) et développer l’imaginaire de l’enfant autiste», a-t-il dit, faisant état de la programmation de sorties au profit des enfants vers diverses structures sportives du chef-lieu de wilaya. 16 classes intégrées sont dénombrées sur le territoire de la wilaya, a-t-il par ailleurs noté avant de relever le lancement, courant 2019, de deux projets du même genre à Djendel et Aïn Defla. L'autisme, ou plus généralement les troubles du spectre de l'autisme (TSA), est un trouble du développement humain caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication, avec des comportements stéréotypés et répétitifs. Les spécialistes recommandant aux parents de faire preuve de vigilance en prêtant attention au développement de leurs enfants dans la mesure où il n’existe pas d’examens médicaux permettant de déceler l’autisme, le diagnostic de ce dernier étant basé sur l’observation du comportement.