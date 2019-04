Béjaia : Saisie de 9 kg de kif traité

La brigade de lutte contre les stupéfiants de la sûreté de la wilaya de Bejaia a arrêté deux narcotrafiquants en possession de 8779,4 grammes de kif traité à Amizour. Suite à des informations des éléments de la brigade se sont déplacés sur les lieux pour appréhender deux individus H. S, 25 ans ,et H.A, 41 ans, qui dissimulaient une quantité de kif traité en morceaux dans un fut enterré dans le jardin de leur demeure. Les policiers ont procédé à la saisie de la marchandise ainsi que d’une somme de 94 millions de centimes provenant de la vente, deux véhicules légers et des téléphones portables. Les deux malfaiteurs ont été déférés devant le procureur de la république près le tribunal de Bejaia pour association de malfaiteurs, possession et commercialisation illégales de produit prohibé de la drogue et écroués.

M. Laouer