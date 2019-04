La sûreté nationale sensibilise aux dangers de la route : Les écoliers à l’honneur

Les services de la Sûreté nationale plaident en faveur de la prévention et de la culture routière. Ces derniers, une fois de plus, investissent le terrain pour lever le slogan de la bonne conduite automobile, de routes aussi sans accidents, sans périls.

En effet, la DGSN, comme de coutume, descend dans la rue prônant la prudence et le civisme, profitant ainsi des vacances scolaires pour inculquer le respect du code de la route, de la réglementation en vigueur en la matière, qu’ils soient conducteurs ou piétons. La période des vacances, en fait, est toujours marquée par des mouvements massifs des familles qui profitent de ces breaks "coupes-routine" pour se faire gâter ou tout simplement répondre aux besoins de loisirs et de distraction de leurs enfants après tous les efforts fournis avec succès, lors des examens du deuxième trimestre. La campagne de sensibilisation aux dangers de la route des services de la Sûreté nationale qui coïncide avec les vacances scolaires revient pour sensibiliser sur la sécurité routière. Le destinataire de cette action de vulgarisation de la sécurité routière, initiée de concert avec l’Association nationale la prévention des accidents de la route, ne sont autres que les jeunes et les écoliers. C’est ainsi que des circuits et des parcs routiers sont animés depuis dimanche derniers et ce, jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit, à travers ce genre d’opérations de préparer de futurs automobilistes, disciplinés et appliqués lorsqu’il est question du respect des consignes de sécurité et de la législation relative à la circulation routière, et ceci ne peut d’ailleurs que s’inscrire dans la philosophie qui dit que l’enfant, à la naissance est comme une feuille blanche et c’est l’expérience qui se chargera de le façonner. Il faut signaler en outre, que le meilleur moyen de protéger l’enfant des risques d’accidents passe surtout par les reflexes de vigilance, du respect aussi du passage-piéton pour traverser, les feux de circulation à rtespecter et surtout empreinre les passerelles. Que de fois des écoliers ont été fauchés par des chauffards intrépides et peu soucieux de réduire la vitesse ou encore moins du respect du code de la route.

Durant l’année scolaire 2017/2018, pas moins de 392 enfants, âgés de moins de 14 ans, avaient trouvé la mort dans des accidents de la route et plus de 500 autres blessés, selon le Centre national de prévention et de sécurité routière. Ces sinistres, selon le centre, sont à déplorer en général sur le chemin de l’école, d’où l’importance de l’éducation routière et donc, de ces campagnes d’informations à l’endroit des écoliers, d’une part et l’introduction des notions de prévention contre ce fléau dans les programmes pédagogique. Il reste évident aujourd’hui que le rôle de l’école dans la prise de conscience quant à ce phénomène renvoie surtout au contenu du programme scolaire, appelée, à son tour à s’impliquer dans la bataille d’éradication ds accidents routiers et des lourdes conséquences sociale et économique.

Samia D.