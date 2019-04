Forêt de Bouchaoui : Plus de 1.000 visiteurs par jour

Destination privilégiée des Algérois en quête de verdure, la forêt de Bouchaoui (20 km à l'ouest d'Alger) constitue un anti-stress efficace et une bonne source d’inspiration.

Les vacances et les week-ends, des dizaines de familles passent en effet d'agréables moments de quiétude et de sérénité dans les divers espaces verts de cette forêt qui se veut un endroit de détente familial très prisé des visiteurs, qui viennent à raison de 1000 personnes par jour durant les vacances du printemps, a indiqué mardi Mme Hellas Hadjira, chargée de communication à la direction des forêts et de la ceinture verte d'Alger. Dans ce cadre, Mme Hellas a déclaré à l'APS que la forêt de Bouchaoui relevant de la circonscription administrative de Cheraga et s'étendant sur une superficie de plus de 140 ha, se veut depuis le début des vacances du printemps une échappatoire pour les visiteurs venus des différentes communes de la capitale et des différentes wilayas limitrophes en quête de divertissement et de détente, soulignant que le nombre des visiteurs s'élève à plus de 1000/jour durant les vacances, mais surtout les week-ends.

Cet espace forestier important "constitue une bouffée d'oxygène et un deuxième poumon de la capitale après la forêt de Bainem", et offre différents services tels que des fast-foods et des parkings, a fait savoir la même responsable. Dans l'après-midi, plusieurs familles se réunissent autour d'un café ou d'un thé, alors que d'autres préfèrent se rendre au fast-foods et jouer au domino jusqu'à une heure tardive. Les éléments de la Gendarmerie nationale sont déployés à l'intérieur comme à l'extérieur de la forêt pour assurer la sécurité des familles, a-t-elle ajouté. Des citoyens viennent également pour exercer différentes activités sportives dont la marche et la course. Une file interminable de véhicules est enregistrée à l'entrée et la sortie de la forêt notamment durant les heures de pointe.



Propreté et sécurité



Par ailleurs, les agents d'entretien (20 agents saisonniers) affectés par les services de la wilaya d'Alger pour le nettoyage de cette forêt, ont du mal à en finir avec les déchets, du fait de l'insouciance de certains visiteurs, a déploré Mme Hellas, précisant que 30 sacs-poubelles de 50 kg chacun étaient ramassés par semaine. Par ailleurs, Mme Hellas a rappelé les résultats positifs du programme de sensibilisation "Mon espace vert" dans sa troisième édition sous le slogan "Pensez vert", destiné notamment aux écoliers et les différentes catégories de la société. Cette opération de sensibilisation a vu la participation des différents acteurs et associations s'intéressant à l'environnement avec pour objectif la consécration de la culture de l'environnement chez les enfants.

Les visiteurs de la forêt de Bouchaoui ont été unanimes à dire que cet espace est familial par "excellence", grâce à deux facteurs importants, à savoir "la propreté et la sécurité".

La wilaya d'Alger dispose d'une richesse forestière de plus de 5.000 ha répartis sur 113 sites, à l'instar des forêts de "Bouchaoui", de "Bouzaréah", de "Ben-Aknoun", de "Baïnem" et du "19 juin".

Ainsi Alger respire et se réconcilie avec la nature, les espaces verts, les parterres floraux et les jardins publics. De plus en plus, la capitale s’embellit, ornée d’une belle palette végétale.

Plus d’espaces verts, plus d’arbres d’alignement plus de parterre fleuris, plus de terre plein revêtis… L'embellissement de la capitale ces dernières années s'est fait à la faveur de la mise en place d'une nouvelle stratégie par les services d'intervention sur le terrain relevant de la wilaya d’Alger au grand plaisir de ses habitants et de ses visiteurs.

R. S.