Algérie presse service : Défendre la mission de service public

Un sit-in a été organisé hier par les journalistes et autres travailleurs de l'APS (Algérie Presse Service) pour défendre la mission de service public de l'Agence et dire «Non» à la censure et défendre le droit de disposer d'un syndicat, nous ont indiqué des journalistes. Après les journalistes de la Télévision et la Radio publiques, c’est donc au tour des employés de l’agence APS de s’organiser. Des rassemblements de journalistes des secteurs public et privé ont déjà eu lieu à plusieurs reprises à Alger et dans d’autres wilayas.