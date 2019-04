Sit-in devant le siège de la Direction Générale des Forêts à Alger : «Nous souhaitons améliorer nos conditions de travail»

Une centaine de travailleurs relevant du secteur des forêts, de l’environnement et de la nature ont tenu, hier, au siège de la DGF sis à Ben-Aknoun (Alger) un sit-in pour exprimer des revendications à caractère socioéconomique et politique. En effet, drapés de l’emblème national, les manifestants ont entonné l’hymne national ainsi que des chants patriotiques. Ils ont également scandé des slogans consacrant le caractère républicain de la nation et mettant en évidence le fait que le «seul souverain est le peuple». Les protestataires, venus de plusieurs wilayas du pays, qui comptent parmi leur rang des retraités, ont, par ailleurs, exprimé leur volonté d’obtenir une revalorisation des salaires ainsi que des pensions pour améliorer leurs conditions de vie. Ces derniers ont arboré de nombreuses pancartes appelant, d’autre part, à des réformes politiques, rejetant les ingérences étrangères et saluant la proposition formulée par le chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaid Salah, pour l’application des articles 7, 8 et 102 de la Constitution. De plus, des manifestants ont mis à profit cette opportunité pour affirmer, avec insistance, n’avoir aucune couleur politique.

«Personne ne nous a poussés à sortir hormis notre grande volonté d’améliorer nos conditions de travail», a-t-on entendu. S’exprimant, notamment, à cette occasion, un retraité de la DGF dénommé Sofiane a déclaré qu’il s’est déplacé pour demander une revalorisation des salaires et obtenir un statut plus adéquat. « Nous espérons que nos revendications serons prises en compte», a-t-il fait savoir, non sans ajouter que nombreux sont les travailleurs du secteur qui ont besoin d’un coup de pouce social. De son côté, un responsable au sein de la DGF, du nom de Rachid, a indiqué que sa direction est une des administrations les plus proches du citoyen, à l’instar des APC, ce qui nécessite un « changement » dans les pratiques. Il convient de signaler qu’avant de mettre fin au rassemblement, les manifestants ont affiché leur cohésion de corps avec l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de Libération Nationale au son rythmé de «Djeich-chaâb, khawa-khawa, Armée et peuple, frère, frère». Pour rappel, une Conservation des forêts a été créée au niveau de chaque wilaya par le décret exécutif n°95-333 du 25 octobre 1995. Ainsi, la DGF est organisée en services, bureaux, circonscriptions, districts et triages. Dotée des attributs de puissance publique, autrement dit de police forestière, et d’une autonomie de gestion par délégation de la tutelle, l’administration des forêts comprend un échelon central, la Direction générale des forêts et des services déconcentrés. Par ailleurs, cette institution assure également les missions de conservation de la nature, de recherche et de formation, en s’appuyant sur des établissements techniques et partenaires sous tutelle du ministère de l’Agriculture, du Développement durable et de la pêche.

Sami Kaidi