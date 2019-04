Tamanrasset et Ghardaïa : Découverte de caches d’armes et de munitions

Un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP) a découvert, le 1er avril lors d’une patrouille près de la bande frontalière à Tamanrasset/6e RM, une cache contenant quatre pistolets-mitrailleurs, deux fusils semi-automatiques, dix-sept obus de mortier, vingt-quatre roquettes antichar, six grenades, un canon pour fusil-mitrailleur FMPK, onze chargeurs, trois caisses de munitions, deux lunettes pour RPG-7, trois détonateurs ainsi que 2.446 balles et d’autres objets.

Un autre détachement de l'ANP a découvert le 1er avril à Tamanrasset (6e Région militaire), une cache contenant un pistolet-mitrailleur, un fusil semi-automatique, trois chargeurs ainsi qu’une bombe artisanale et 407 balles, tandis qu’un autre détachement a découvert, à Ghardaïa (4e RM), une cache contenant six canons pour fusils à répétition et d’autres objets.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale ont arrêté, à Oran (2e RM), quatre éléments de soutien impliqués dans les activités de la cellule terroriste démantelée à Oran le 26 mars 2019. Par ailleurs, des détachements de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, lors d’opérations distinctes à Tindouf (3e RM), Bordj Badji Mokhtar (6e RM), Laghouat et El-Oued (4e RM), trois narcotrafiquants en possession de 71 kilos de kif traité et un contrebandier à bord d’un camion chargé de 25 quintaux de feuilles de tabac," alors que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé a Khenchela et Guelma (5e RM), quatre individus en possession de deux fusils à pompe, un pistolet automatique et de 2.750 balles.

D’autres détachements de l’ANP ont intercepté à Djanet (4e RM) et In Guezzam (6e RM), 66 orpailleurs et saisi divers matériels, tandis que 23 immigrants clandestins ont été arrêtés à In-Guezzam, Boumerdès et Tlemcen.