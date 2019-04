Ressources en eau : « HomePure Nova », un système à la pointe de la technologie

Célébrée le 22 mars, la journée mondiale de l’Eau a constitué une belle opportunité pour ‘‘QNET’’ pour marquer son engagement et son soutien continu à fournir de l’eau potable saine, savoureuse et pure et ce, grâce à un système de filtration certifié ‘‘NSF International’’. Il s’agit, selon un communiqué du leader mondial de vente directe du ‘‘HomePure Nova’’, l’un des produits phares de l’entreprise qui se vend le «mieux» en Algérie. «Très facile à assembler et à monter chez soi, ce système de filtration d’eau à la pointe de la technologie donne accès à l’eau la plus qualitative possible. Il est équipé d’une technologie de filtration en neuf étapes et la technologie de filtration35+ UltraTech qui élimine 99% des bactéries et 99% des virus. C’est le produit idéal qui garantit de l’eau pure car il redonne à l’eau potable son état originel, authentique et naturel», explique la même source qui révèle que l’entreprise envisage de faire don à l’Algérie du système ‘‘HomePure’’ en offrant des purificateurs aux organismes dans le besoin, comme elle l’a fait par le passé, aux communautés «défavorisées» en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. S’imposant sur le marché mondial de la vente directe, ‘‘QNET’’, fondée en 1998 à Hong Kong, n’a jamais caché sa fierté de l’héritage asiatique à travers des produits novateurs et exclusifs générant une importante satisfaction et fidélité envers la marque, ainsi que des services et d’une assistance locaux sur le terrain. «Au-delà des opportunités commerciales et du gain financier qu’offre l’entreprise, notre engagement envers ses responsabilités d’entreprise citoyenne est tenu à travers des initiatives mises en œuvre par la Rythm Foundation, branche de responsabilité sociale du ‘‘QI Group’’. La mission ‘‘Raise Yourself To Help Mankind’’, ‘‘Aider les autres à réussir pour réussir soi-même’’ est le moteur de l’entreprise, une philosophie qui a pour but de promouvoir le développement stratégique et durable des communautés dans le besoin par le biais d’investissements sociaux, de collectes de fonds et de subventions dans trois domaines prioritaires, en l’occurrence les enfants ayant des besoins spéciaux, le développement et le bien-être communautaire», affirme ‘‘QNET’’. Présente dans plus de 100 pays, l’entreprise compte plus de 26 bureaux et agences dans le monde et plus de 40 stockistes, en dehors des opérations localisées ou des franchisés dans un certain nombre de pays. Elle fournit à présent une large gamme de produits d’amélioration de la vie par le biais de sa plate-forme de commerce électronique exclusive à ses clients et distributeurs. S. A. M.