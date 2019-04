Lutte contre le braconnage : La DGF et les douanes s’allient pour préserver la faune et la flore

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de la faune sauvage au niveau des frontières, une convention-cadre sera signée entre la Direction générale des forêts (DGF) et les services de douanes algériennes lundi prochain, 8 avril. Cette nouvelle convention aidera les forestiers à combattre le trafic des animaux et des oiseaux, mais aussi à endiguer un tant soit peu la contrebande qui connaît une croissance impressionnante ces derniers temps.

En sus des douanes, la DGF avait auparavant conclut un accord-cadre avec la gendarmerie nationale, ce corps constitué accompagne les forestiers dans leur travail quotidien en matière de protection de la faune et la flore. La collaboration fera en sorte de protéger les espèces sauvages menacées d’extinction.

Pour le directeur général de la DGF, Ali Mahmoudi, le prochain accord avec la douane permettra également de coordonner les efforts visant à endiguer le fléau de commerce illégal des espèces non-domestiques qui sont protégées et qui traversent nos frontières dans les deux sens. Selon lui, il est primordial de renforcer le contrôle aux frontières du pays et la lutte contre le commerce de ces espèces. Surtout qu’en Algérie plusieurs espèces sont en danger et menacées par les braconniers qui ne reculent devant rien pour capturer des espèces protégées avant de les revendre hors de nos frontières à des prix forts.

A titre d’exemple, des saisies de chardonnerets ont été opérées récemment au niveau des frontières ouest. Pour rappel, près de 30.000 animaux de différentes espèces ont été récupérés par la DGF entre 2015 et 2018, dont 24.218 chardonnerets dans le cadre de la lutte contre le braconnage.

M. Mahmoudi a fait savoir que cette pratique illicite pourrait également toucher d’autres espèces comme le fennec, le guépard, l’hyène rayée ou encore des espèces végétales qui méritent d’être protégées et de demeurer en Algérie.

Pour lutter contre ces trafics, la DGF consent un important travail de sensibilisation et saisie aussi souvent des animaux en voie de disparition au niveau des marchés, a expliqué M. Mahmoudi en notant que ce travail ne concerne pas seulement la DGF.

Il a également ajouté que ces trafiquants représentent «des filières très bien organisées (…). Nous espérons une aide de la part des services des douanes, de la gendarmerie et de la police, pour limiter ce trafic».

Evoquant la loi 06-14 du 14 novembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n° 06-05 du 25 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition, M. Mahmoudi a indiqué qu’il existait 23 espèces protégées en Algérie.

Pour ce qui est de la flore, dans le cadre de la bio-piraterie, des trafiquants peuvent prendre des espèces qui sont endémiques à l’Algérie telles que le cipre du Tassili, le sapin de Numidie, le pin noir et plein d’autres espèces et opérer des mélanges génétiques.

Par ailleurs, des experts de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) avaient récemment formé des gendarmes et des douaniers repartis en groupes de contrôle et de surveillance au niveau des frontières. Cette formation permettra de reconnaître les espèces protégées et déceler les dépassements enregistrés en matière de transport de ces espèces.

Mohamed Mendaci