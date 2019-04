Pour une meilleure insertion des malades

Ils sont nombreux à souffrir de cloisonnement, d’hyperactivité, conjugués à un manque de communication ou tout simplement appelés par les psychologues, l’autisme.

Ces troubles mentaux qui se déclinent par un retrait de la personne, dés son jeune âge, résultant d’anomalies, liés au neuro-développement, touche de plus en plus d’enfant puisqu’elle se déclare, en phase de l’enfance, dans le monde. L’Organisation Mondiale de la Santé qui déclare que le nombre de cette population demeure inconnu, affirme que sur le plan épidémiologique, un enfant sur cent soixante est touché par cette pathologie classée comme étant, neurobiologique. Néanmoins une chose est sûre, la tendance, à la hausse de cette dernière est devenue une réalité. L’Algérie n’est pas épargnée par l’autisme dont le nombre avoisine les 500.000 cas, estime le professeur Tabti, chef de service de pédopsychiatrie, à l’EHS de Chéraga qui a affirmé, récemment que l’on assiste à une évolution de la prévalence, ces dernières années, passant ainsi, de 1 cas sur 10.000 à 1 personne sur 100 habitants, qualifiant la situation de grave d’où l’importance d’agir, à travers des moyens et des actions pour assurer une meilleure prise en charge de l’autisme, considérée comme maladie lourde sur le plan social et sanitaire.

Il faut rappeler qu’un nouveau texte réglementaire est envisagé pour définir les conditions de création et d’organisation des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés dans l’autisme. Une stratégie nationale de l’autisme 2018/2020 est lancée, rassemblant des parties prenantes au niveau local et régional. Dans le même sillage, pas moins de 134 centres pédagogiques de prise en charge de cette frange, ont été créés, à l’échelle nationale. Ces efforts n’ont pas certes, pu offrir une véritable insertion sociale et éducative aux enfants autistes, qui reste, soulignons-le, le cheval de bataille des associations d’autistes, mais réussi, tout de même à garantir une scolarité normale à 991 enfants autistes, sont inscrits dans des classes spéciales au niveau d’établissements éducatifs, aux cycles primaire et moyen.

Aujourd’hui, la scolarisation et le suivi des enfants autistes restent parmi les problèmes majeurs, rencontrés par les familles d’autistes qui vivent un drame social, au quotidien. L’intérêt d’un diagnostic précoce de la maladie d’une part, est la formation de personnel qualifié pour la prise en charge de ce problème de santé, de l’autre, sont plus que nécessaires, afin de minimiser les symptômes de l’autisme et permettre à l’enfant de mener une vie plus ou moins normale.

Samia D.