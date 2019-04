Le ministère de la santé s’engage à mettre fin rapidement à la pénurie : « Plus de 300 médicaments absents des pharmacies »

Le syndicat national des pharmaciens d’officines (SNAPO) a mis en garde contre la pénurie de certains médicaments touchant des officines au niveau de plusieurs wilayas du pays.

Ces médicaments sont, pourtant, nécessaires pour soigner plusieurs pathologies telles que celles inhérentes aux maladies cardiaques, aux rhumatismes ainsi qu’à l’asthme. A cet égard, le vice président de la SNAPO, M. Abdelkrim Marghemi a expliqué, à la presse hier, que « le retard accusé dans l’approvisionnement de ces médicaments dure depuis quelque temps » risquant de priver, toujours selon le même interlocuteur, les malades de plusieurs régions enclavées du pays, d’accéder aux traitements adéquats.

Dans ce sillage, Abdelkrim Marghemi a, aussi, rapporté que « bien que le ministère s’est engagé à approvisionner le plus rapidement possible les pharmacies en médicaments manquant, on enregistre toujours des pénuries ». D’autant plus que, l’importation de nouveaux médicaments autorisée au cours des mois de mars, avril et mai 2019 serait retardée en raison de la situation politique dans le pays, comme relevé, récemment par le président du SNAPO, Messaoud Belambri.

Rappelons à cet effet, que les services du ministère se sont engagés à mettre fin à la pénurie dans les plus brefs délais, il dira que « pas moins de 90 % des programmes d’importations des produits pharmaceutiques ont été approuvés » Marghemi qui, poursuivant ses propos, a affirmé que son syndicat « a recensé une liste de plus de 300 médicaments absents des officines ». Et de mettre en évidence le fait que ladite pénurie a, aussi, touché des fournitures médicales nécessaires aux premiers soins inhérents aux blessures ainsi qu’aux brûlures ainsi que d’autres fournitures telles que les pommades, les compresses, les seringues et les gants stérilisés. Notons, enfin, que les services du ministère de la santé ont, à plusieurs reprises, assuré que les portes du dialogue sont toujours ouvertes avec les professionnels du secteur pour trouver la solution idoine permettant de sortir du cycle répétitif des pénuries.

A ce propos des solutions existent pour permettre d’endiguer définitivement ce phénomène récurent. En effet, lors d’une récente déclaration à la presse, le président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, M. Lotfi Benbahmed, avait affirmé que les acteurs de la chaîne du médicament ont mis en place « une feuille de route » ayant pour but de répondre à cette problématique.

Benbahmed avait, à cet effet, souligné que le Ministère de la Santé s’est engagé à signer des avenants pour 2019 en cas de rupture et il s’est même engagé à délivrer des programmes d’importation au cours de l’année, lorsqu’il ya nécessité pour la santé publique, ce qui permettra une normalisation rapide. Au-delà de la réglementation qui reste à mettre en place pour organiser l’ensemble de ces décisions, Lotfi Benbahmed avait, aussi, rappelé que les stocks stratégiques de traitements, couvrant une période de 90 jours, doivent être reconstitués continuellement « pour pallier à d’éventuelles ruptures et réguler le marché».

Pour une meilleure efficacité des mesures proposées, le président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, in fine, jugé nécessaire de développer, également, au niveau du ministère de la Santé, un système d’information permettant de localiser les ruptures des médicaments.

Sami Kaïdi