Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme : La formation des spécialistes, une nécessité

La problématique des troubles du spectre de l’autisme se pose de façon de plus en plus accrue en Algérie, surtout ces dernières années, et ce au vu de la prévalence de cette pathologie qui est en constante augmentation, ainsi que la prise de conscience des parents et de la société en général. Une prise de conscience facilitée par différents canaux de communication et d’information.

Dans l’objectif d’optimiser la prise en charge de cette lourde pathologie, les participants à la rencontre organisée hier, à l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation, ont mis l’accent sur l’importance de former un personnel médical qualifié dans ce domaine.

Le ministre du secteur, nouvellement installé, Mohamed Miraoui, a rappelé, dans une allocution lue en son nom par le directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, le Dr. Djamel Fourar, que le comité intersectoriel dédié à l’autisme est actif depuis 2016, chargé.

Celui-ci est dédié à la question de la prise en charge des malades, à celle de la formation spécialisée de pédopsychiatres et à l’étude des résultats de l’enquête épidémiologique.

De ce fait, «la mutualisation des moyens et des actions dans le cadre multisectoriel du Comité national intersectoriel de l’autisme (CNIA) installé en juillet 2016, permettra la mise en place d’un véritable Plan relatif à l’autisme », a –t-il dit.



Plus de 4.000 enfants autistes pris en charge en 2018



Le ministre a également énuméré les avancées réalisées par le secteur en matière de prise en charge de la maladie ainsi que les efforts à consentir pour de meilleurs résultats, se félicitant également de l’amélioration enregistrée en matière de dépistage précoce de la maladie, De son côté ,le sous-directeur de la Promotion de la Santé mentale au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière , Pr Mohamed Chakali a plaidé pour une approche multisectorielle, dans le sens où, explique-t-il, l’autisme interpelle d’autres secteurs, dont notamment ceux de l’Education et de la Solidarité, ainsi que l’ensemble de la société « l’autisme est un véritable problème de la santé publique qui exige absolument la formation de plus de pédopsychiatres, psycho-orthophonistes, psychocliniciens, psychothérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes… », a-t-il tenu à préciser.

Le responsable a fait savoir que sur les quelques 80.000 enfants autistes recensés en Algérie par le ministère de la Santé, plus de 4000 ont été pris en charge durant l’année écoulée par les six centres spécialisés implantés à Alger, Oran, Blida, Annaba et Constantine.

« En Algérie, l’évolution de la maladie est de l’ordre d’un cas pour 150 naissances », a-t-il ajouté, notant l’existence de plusieurs troubles du spectre autistique allant de ceux qui permettent une vie quasi normale à ceux qui sont caractérisés par des handicaps lourds. Le même responsable a déploré l’absence d’un plan national dédié à l’autisme, appelant à s’inspirer de l’expertise étrangère en la matière et la dotation de ce plan, une fois mis en place, de professionnels spécialisés en mesure de prendre en charge cette maladie.

En ce qui concerne le secteur de l’éducation nationale, M. Chakali a souligné que l’enseignement pour cette population représente un grand défi qui est confronté à des difficultés de terrain et de déficit en ressources humaines qualifiées «dans le plan national de formation pour l’année 2018, un module sur l’autisme a été introduit dans la formation initiale des enseignants», a-t-il indiqué. Selon lui, le dépistage et le diagnostic durant la petite enfance revêtent une importance capitale car il conditionne une intervention précoce et ainsi réduit les aspects évolutifs les plus lourds , quel que soit le degré de sévérité de l’autisme Prenant la parole à son tour, Mme Badiaa Boufama, présidente de l’association Wafa des parents d’enfants en difficultés mentales, a tenu à interpeller les autorités en charge de la santé sur la nécessité du suivi des autistes, attirant l’attention sur la frange des adultes, souvent oubliés Elle soulignera dans cette optique, qu’à l’âge adulte, une personne autiste doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement favorisant son autonomie, son inclusion dans la vie.

« Malheureusement, en Algérie l’accompagnement des adultes autistes est moins développé et structuré que pour l’enfant » a déploré l’intervenante.

Sarah A. Benali Cherif