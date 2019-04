M. Dada Moussa, ministre de la Formation et de l’enseignement professionnels : « Réussir la mission »

M. Dada Moussa a pris ses fonctions, hier, à la tête du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, en remplacement de M. Mohamed Mebarki.

Dans une déclaration, à l'issue de la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Dada Moussa a présenté ses remerciements au président de la République, pour la confiance qu'il a placée en sa personne en le nommant à ce poste, souhaitant que tous les cadres du ministère participent à la réussite de sa mission, en collaborant avec lui et en maintenant «le même rythme» pour relancer le secteur.

Titulaire d'un doctorat en chimie obtenu en Grande- Bretagne, M. Dada a assuré le poste de directeur de l'université de Ghardaïa avant sa nouvelle mission à la tête du ministère. Il a été professeur universitaire depuis 2002.

Il assumé plusieurs postes dans ce secteur, dont ceux de doyen et de directeur du centre universitaire de Tamanrasset. Pour sa part, M. Mebarki a présenté ses remerciements au président de la République, pour lui avoir accordé la chance de participer au développement du pays et du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels.