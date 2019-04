M. Salaheddine Dahmoune, ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire : « Moderniser le service public »

M. Salaheddine Dahmoune a pris ses fonctions à la tête du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, en remplacement de M. Noureddine Bedoui, nommé Premier ministre. Lors de la cérémonie d'installation qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence des cadres du ministère, des Directeurs généraux de la Sûreté nationale et de la Protection civile, respectivement MM. Abdelkader Kara Bouhadba et Boughelaf Boualem, M. Dahmoune a précisé que le ministère «est en passe de préparer des rendez-vous importants, à l'instar de la saison du hadj, de la saison estivale et des rentrées sociale et scolaire».

M. Dahmoune s'est engagé à «travailler avec tous les cadres, pour assurer un service public au citoyen et poursuivre la modernisation de tout ce qui concerne le service public qui constitue une priorité pour le ministère», soulignant qu'il «compte sur les valeurs de l'action participative, désormais une tradition dans le secteur». À cette occasion, il a salué le professionnalisme des corps de sécurité et de l'Armée nationale populaire (ANP) dans «la préservation de la sécurité des citoyens et de leurs biens». De son côté, M. Bedoui a présenté ses remerciements aux cadres du ministère qui l'ont soutenu, les appelant à collaborer avec le nouveau ministre.

Avant sa nomination, M. Dahmoune occupait le poste de Secrétaire général au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, et a également occupé le poste de Directeur de cabinet au même ministère.