Le Premier ministre, M. Noureddine Bedoui : « Garantir le fonctionnement des services et des institutions »

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a affirmé, hier à Alger, que «la conjoncture sensible» que traverse l'Algérie «exige de se mobiliser tel un seul homme afin d'assurer les besoins des citoyens et le bon fonctionnement des services et des institutions».

Dans une allocution, à l'occasion de l'installation de M. Salaheddine Dahmoune à la tête du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Bedoui a indiqué que «cette conjoncture sensible exige de se mobiliser tel un seul homme afin d'assurer le bon fonctionnement des services et de mieux répondre aux besoins des citoyens, tout en veillant à la sécurité et à la sérénité». «Notre mission principale, en cette période historique, est de servir les citoyens, placés toujours au cœur de tous les projets», a-t-il ajouté.

Saluant «la force du peuple algérien dans la préservation des acquis, des institutions et de l'esprit de complémentarité entre lui (peuple) et les institutions de l'État», le Premier ministre a mis en avant «la sagesse et le haut sens de responsabilité dont a fait preuve le peuple algérien, pour entrer dans une nouvelle phase».

Après avoir rappelé que le pays s'apprêtait à accueillir «d'importantes échéances intéressant le citoyens, à l'instar des examens scolaires», M. Bedoui a mis l'accent sur «la nécessité de poursuivre le travail avec autant de détermination pour édifier une Algérie nouvelle qui réponde aux aspiration du peuple algérien», soulignant que «le ministère de l'Intérieur jouera un rôle important pour mener le pays à bon port, dans le cadre des valeurs constitutionnelles nationales». À cette occasion, le Premier ministre a salué le «patriotisme dont ont fait montre les employés de tous les corps».