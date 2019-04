Entre vraies informations et fake news : Les algériens ne s’y retrouvent plus

De nombreuses fausses informations circulent en ce moment en Algérie. Des ‘‘fake news’’ qui créent des polémiques et manipulent les Algériens, dans le but d’empoisonner l’atmosphère politique déjà assez tendue. Il ne se passe pas un jour sans que les Algériens ne soient pas trompés par cette vague de ‘‘fake news’’ aussi totalement affolantes les unes que les autres. Une hystérie numérique qui s’empare des Algériens entre manipulateurs et autres simples internautes qui, au lieu de les détecter rapidement, ne savent plus à quel saint se vouer.

Dimanche dernier, la toile s’est enflammée de plus belle avec l’annonce de l’arrestation d’Ali Haddad, ex-président du FCE, qui, selon des informations relayées par les médias nationaux, a été intercepté à la frontière algéro-tunisienne. Cette information a été suivie par des posts concernant plusieurs autres personnes et hommes d’affaires algériens, qui auraient « été arrêtés en tentant de s’enfuir». Et bien que plusieurs démentis s’affichent tous les jours, la rumeur repart de plus belle, pour s’en prendre à de plus en plus de personnes. Des informations sans fondements ou du moins impossibles à vérifier, ce qui ne les empêche pas de se propager telle une traînée de poudre parmi des internautes qui n’ont de cesse de demander “des nouvelles du front”. Les curieux, les malintentionnés, tout comme ceux qui s’inquiètent réellement du devenir du pays sont alors assaillis, via le Net, par des informations allant des annonces les plus farfelues aux plus plausibles, poussant à l’égarement.

Les ‘‘fake news’’ semblent se précipiter notamment après la nomination, avant-hier, des membres du nouveau gouvernement. En effet, plusieurs ministres nouvellement nommés se sont vus la cible de rumeurs circulant sur la toile, et même de photos-montage concernant leur «mode de vie débridé» et qui en a choqué plus d’un. Lors des cérémonies de passation diffusées sur les chaînes de télévision, les internautes se sont rendus compte que ce n’était pas les mêmes personnes dont ils ont vu les images, plus tôt, sur les réseaux sociaux. Ces fausses informations n’ont épargné personne, même pas ceux qui sont chargés de lutter contre. C’est le cas de la DGSN qui a appelé les internautes à faire attention aux fausses informations concernant les membres des forces de sécurité qui «portent atteinte à leur vie privée et professionnelle». La DGSN a pris la disposition de se réserver le droit d’engager des poursuites judiciaires contre ceux qui diffusent ce genre d’informations. Il faut dire que la publication, la diffusion ou la reproduction de nouvelles fausses pièces fabriquées, falsifiées et mensongères ou leur partage sous le signe d'une mauvaise foi, déshonore son auteur, touche à la dignité des personnes et trouble la paix publique et, du coup, donne le droit à la justice de sanctionner les fauteurs.

Au niveau mondial, plusieurs initiatives ont été prises par les médias et les géants du Web, pour lutter contre les ‘‘fake news’’ qui circulent abondamment et dont les réseaux sociaux font leur fonds de commerce. En février dernier, c’est une publicité télé du New York Times qui a été diffusée aux Etats-Unis sous le slogan

«La vérité est plus importante que jamais» et que «les faits alternatifs sont des mensonges». En Algérie, comme ailleurs dans le monde, on assiste quotidiennement à la diffusion d’une quantité énorme d’informations tristes et douloureuses. Des faux limogeages de responsables, des scandales imaginaires d’enfants de responsables, de faux décès… Face à ses ‘‘fake news’’, les victimes, harassées parfois par la lenteur des procès judiciaires et brouillées souvent par les faux comptes, finissent par abandonner le procès. Conscients, aujourd’hui, par les dangers des ‘‘fake news’’ qui menacent la stabilité des pays et l’équilibre familial et social de leurs populations, plusieurs pays ont déclaré la guerre et se sont impliqués avec toute leur armada judiciaire pour juguler, un tant soit peu, ce phénomène.

Salima Ettouahria