Mouvement Ennahda : Des préalables à l’application de l’article 102

Le mouvement Ennahda a affirmé, hier, qu'une série de mesures doit précéder l'application de l'article 102 de la Constitution, à leur tête la nomination d'un gouvernement de compétences nationales et l'organisation d'une Présidentielle dans un délai ne dépassant pas les 6 mois. Dans un communiqué ayant sanctionné la réunion de son bureau national, publié lundi, le mouvement Ennahda a estimé qu'une série de mesures doit précéder l'application de l'article 102 de la Constitution, à savoir: «la nomination d'un gouvernement de compétences nationales avec à sa tête un Premier ministre accepté par le peuple, le remplacement du président du Conseil de la nation par une personnalité de consensus, la mise en place d'une commission nationale indépendante pour l'organisation des élections et l'organisation d'une présidentielle dans un délai de 6 mois au plus tard». Dans ce sens, le mouvement propose que la présidence de la République «légitime» se charge de la reconstruction des institutions et de la révision de la Constitution, en vue d'aboutir à l'instauration d'un régime pluraliste équilibré garantissant les droits, les libertés, la transparence dans la gestion des affaires publiques, l'alternance au pouvoir, l'indépendance de la justice et la réalisation de la souveraineté populaire, à travers des élections libres et transparentes. Aussi, le mouvement Ennahda a appelé le peuple algérien à «maintenir le mouvement populaire et poursuivre la lutte pacifique, garante de la satisfaction de leurs revendications», affirmant que la nomination du nouveau gouvernement constitue «une provocation menant vers l'impasse et faisant durer encore davantage la crise politique», au lieu d'aboutir «à un consensus et un dialogue permettant de tracer une feuille de route satisfaisante qui mettrait un terme à cette crise qui secoue le pays», a conclu le communiqué.

Bel. Adrar