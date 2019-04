FNA : la Position de l’ANP, « premier acquis du mouvement national »

Le Front national algérien (FNA) a affirmé que la position de l'Armée nationale populaire (ANP) appelant à l'application des articles 7, 8 et 102 de la Constitution constitue «le premier acquis du mouvement national», appelant au développement de tout ce qui est à même de «redonner confiance au peuple envers ses institutions», a indiqué hier un communiqué du parti.

Le FNA a estimé que la position de l'ANP «constitue le premier acquis du mouvement national» et appelle au développement de tout ce qui est à même de «redonner confiance au peuple envers ses institutions», soulignant que «les marches restent le principal garant pour remporter de nouveaux acquis susceptibles de consacrer la souveraineté du peuple».

Le parti présidé par Moussa Touati a insisté sur l'importance de préserver «le caractère pacifique et l'unité du mouvement».